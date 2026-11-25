Della novità in arrivo ha parlato nei giorni scorsi proprio la sottosegretaria di Stato al ministero dell'Economia Sandra Savino: nel corso di un intervento istituzionale in Calabria l’esponente del governo ha detto che "un esempio concreto del lavoro che stiamo portando avanti riguarda l'IMU precompilata, sulla quale abbiamo avviato un percorso con PagoPA, Sogei, Anci, Agenzia delle entrate e dipartimento delle Finanze". Secondo Savino “l’obiettivo è semplice: facilitare l'adempimento per i cittadini e, allo stesso tempo, aiutare i Comuni a rendere più efficiente e tempestiva la riscossione, senza aumentare il carico amministrativo sugli enti. Tecnologia e informazioni già disponibili devono servire a semplificare il rapporto tra cittadini e amministrazioni e a rafforzare la capacità finanziaria dei Comuni senza aumentare la pressione fiscale", ha spiegato Savino.