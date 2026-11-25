IMU 2027 precompilata, arriva una nuova piattaforma: le novità e che cosa cambiaEconomia
Introduzione
Il prossimo anno potrebbe vedere un’importante novità per quanto concerne il pagamento dell’Imposta Municipale Propria: è infatti in arrivo la nuova piattaforma per l'IMU precompilata. Lo strumento è stato presentato nei giorni scorsi al Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, e realizzata con il supporto tecnologico di Sogei. Una soluzione - come spiegato dalla società del ministero dell’Economia - che è stata "progettata per semplificare il pagamento dell'imposta e migliorare l'efficienza della riscossione locale".
Quello che devi sapere
Che cos’è l’IMU
Intanto, è bene ricordare che cos’è l’IMU: l’Imposta Municipale Propria si applica in tutti i comuni del territorio italiano, ed è il tributo dovuto per il possesso di alcuni tipi di immobili. Nello specifico devono pagare l’IMU i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Sono però escluse dal pagamento dell’imposta le abitazioni principali, a meno che non rientrino nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
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Chi deve pagare l’IMU
Per quanto concerne i soggetti che sono tenuti a pagare l’IMU, questa deve essere versata - ciascuno per la propria quota parte nel caso di più soggetti coinvolti - dal proprietario dell’immobile o dal titolare di altro diritto reale di godimento (per esempio nei casi di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie); dal concessionario nel caso si tratti di una concessione di aree demaniali; dal locatario, in caso di leasing della proprietà.
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Come e quando si paga l’IMU
L’IMU deve essere pagata tramite modello F24, e può essere versata in due rate ciascuna pari al 50% del dovuto oppure in un’unica rata complessiva. Per quanto concerne invece le date, la prima rata va saldata il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Se si sceglie il pagamento in una unica soluzione, la data che fa fede è quella del 16 giugno. Infine, qualora uno o entrambi i giorni coincidano con un festivo o un pre festivo, la scadenza per il versamento slitta al primo giorno lavorativo successivo.
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Quando arriverà la nuova piattaforma
Tornando adesso alla novità presentate nei giorni scorsi, secondo quanto comunicato dalla stessa Sogei, "la nuova piattaforma per l'IMU precompilata sarà sviluppata nell'ambito di un progetto condiviso tra le principali amministrazioni coinvolte nella gestione del tributo: MEF, RGS, Dipartimento delle Finanze, Agenzia delle Entrate, PagoPA e ANCI con il contributo tecnologico di Sogei". La data prevista per l’arrivo della piattaforma è il 2027, anche se non risultano essere disponibili ulteriori dettagli a riguardo.
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Come funzionerà la nuova piattaforma
La piattaforma, come spiegato sempre da Sogei, "consentirà ai contribuenti di visualizzare gli immobili associati al proprio codice fiscale, indicare eventuali agevolazioni previste dalla normativa e ottenere il calcolo automatico dell'imposta dovuta". E così, "grazie all'integrazione delle informazioni disponibili nelle banche dati pubbliche e ai nuovi strumenti digitali di pagamento, la soluzione contribuirà a rendere più trasparente e immediata la gestione dell'IMU, rafforzando il percorso di innovazione dei servizi fiscali rivolti a cittadini e Comuni".
Qual è l’obiettivo della nuova piattaforma
Della novità in arrivo ha parlato nei giorni scorsi proprio la sottosegretaria di Stato al ministero dell'Economia Sandra Savino: nel corso di un intervento istituzionale in Calabria l’esponente del governo ha detto che "un esempio concreto del lavoro che stiamo portando avanti riguarda l'IMU precompilata, sulla quale abbiamo avviato un percorso con PagoPA, Sogei, Anci, Agenzia delle entrate e dipartimento delle Finanze". Secondo Savino “l’obiettivo è semplice: facilitare l'adempimento per i cittadini e, allo stesso tempo, aiutare i Comuni a rendere più efficiente e tempestiva la riscossione, senza aumentare il carico amministrativo sugli enti. Tecnologia e informazioni già disponibili devono servire a semplificare il rapporto tra cittadini e amministrazioni e a rafforzare la capacità finanziaria dei Comuni senza aumentare la pressione fiscale", ha spiegato Savino.
"Utilizzare bene le risorse"
"Per i sindaci e per gli amministratori locali la porta del ministero dell'Economia e delle Finanze è sempre aperta", ha aggiunto Savino. "Nel rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascuno, deve esserci una disponibilità costante ad ascoltare, approfondire le questioni e individuare gli strumenti più adeguati. La vera sfida non è soltanto ottenere le risorse, ma riuscire a utilizzarle bene, rispettare i tempi e trasformarle in opere e servizi concreti per i cittadini".
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