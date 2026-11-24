Anche le operazioni che non prevedono l'esposizione dell'IVA in fattura saranno interessate dal riordino legislativo. Le modifiche non riguardano le sigle utilizzate per identificarle, ma le disposizioni alle quali queste rimandano. Nel caso delle transazioni per le quali l'imposta viene assolta in un altro Stato dell'Unione europea, comprese quelle soggette ai regimi OSS e IOSS, il codice N7 sarà collegato agli articoli 23 e 149-151 del decreto legislativo 10/2026. Per le operazioni prive del requisito della territorialità, individuate dalla sigla N2.1, i riferimenti saranno invece gli articoli 2, comma 1, 15, 17-20 e 22. Infine, le operazioni escluse dall'imposta continueranno a essere indicate attraverso N1, ma il richiamo normativo passerà dall'articolo 15 del DPR 633/1972 all'articolo 29 del nuovo Testo Unico IVA.