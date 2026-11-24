Fattura elettronica 2027, codici e specifiche tecniche: cosa cambia con il Testo Unico IVAEconomia
Introduzione
Dall'11 gennaio 2027 entreranno in vigore le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, aggiornate dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 20 novembre con la pubblicazione della versione 1.10. L'intervento interessa imprese, professionisti e intermediari fiscali e riguarda soprattutto le codifiche utilizzate nella compilazione dei documenti. Le modifiche accompagnano l'introduzione del nuovo Testo Unico IVA, approvato con il decreto legislativo 10/2026, nell'ambito della più ampia riorganizzazione della normativa tributaria. Le regole di applicazione dell'imposta non subiscono variazioni sostanziali, ma cambiano numerosi riferimenti legislativi presenti nelle fatture.
Quello che devi sapere
Nessun blocco per le fatture
La transizione non comporterà una revisione della struttura dei file XML utilizzati per trasmettere i documenti fiscali. Il Sistema di Interscambio continuerà infatti a garantire la compatibilità con i tracciati precedenti, senza introdurre ulteriori controlli bloccanti o nuove causali di scarto legate alla riorganizzazione normativa. L'obiettivo è consentire a contribuenti e operatori di adeguarsi progressivamente, evitando interruzioni nell'emissione e nella ricezione delle fatture. Cambiano invece gli schemi tecnici, aggiornati alla versione 1.2.4 per le fatture ordinarie e alla 1.0.3 per quelle semplificate.
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Un codice per il Terzo Settore
Tra gli interventi più significativi figura l'introduzione di RF21, una nuova sigla destinata alle Organizzazioni di volontariato (ODV) e alle Associazioni di promozione sociale (APS) che utilizzano il regime forfetario disciplinato dall'articolo 86 del decreto legislativo 117/2017. Il codice sarà disponibile sia per le fatture ordinarie sia per quelle semplificate. Sono inoltre rivisti i richiami legislativi di due classificazioni già esistenti:
- RF19, riservato ai contribuenti in regime forfettario, farà riferimento agli articoli 232-243 del decreto legislativo 117/2026;
- Per RF13, relativo alle vendite a domicilio, il riferimento diventerà l'articolo 39, comma 6, del decreto legislativo 33/2025.
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Le modifiche ai tipi di documento
La revisione delle specifiche tecniche interessa anche i codici che distinguono le diverse categorie di fatture elettroniche:
- Per i documenti differiti, identificati dalle sigle TD24 e TD25, i riferimenti saranno contenuti rispettivamente nelle lettere a) e b) dell'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 10/2026;
- All'articolo 63 dello stesso provvedimento saranno invece ricondotte le operazioni relative alla cessione di beni ammortizzabili e ai passaggi interni, contrassegnate dal codice TD26.
Cambiano inoltre i richiami normativi per gli acquisti di beni da soggetti non residenti: TD19 sarà associato agli articoli 64, comma 2, e 72, comma 5. Per le procedure di regolarizzazione, TD20 farà riferimento all'articolo 97, comma 5, del Testo Unico IVA e all'articolo 31, comma 11, della disciplina sulle sanzioni tributarie. Quest'ultima, all'articolo 31, comma 10, costituirà anche il nuovo riferimento per TD29, utilizzato nelle comunicazioni riguardanti fatture omesse o irregolari.
I nuovi riferimenti dei Codici natura
Anche le operazioni che non prevedono l'esposizione dell'IVA in fattura saranno interessate dal riordino legislativo. Le modifiche non riguardano le sigle utilizzate per identificarle, ma le disposizioni alle quali queste rimandano. Nel caso delle transazioni per le quali l'imposta viene assolta in un altro Stato dell'Unione europea, comprese quelle soggette ai regimi OSS e IOSS, il codice N7 sarà collegato agli articoli 23 e 149-151 del decreto legislativo 10/2026. Per le operazioni prive del requisito della territorialità, individuate dalla sigla N2.1, i riferimenti saranno invece gli articoli 2, comma 1, 15, 17-20 e 22. Infine, le operazioni escluse dall'imposta continueranno a essere indicate attraverso N1, ma il richiamo normativo passerà dall'articolo 15 del DPR 633/1972 all'articolo 29 del nuovo Testo Unico IVA.
Gli altri campi aggiornati
Il recepimento della nuova normativa fiscale comporterà alcune modifiche anche nelle sezioni dedicate alle informazioni complementari delle fatture.
- Per il campo Art73, che consente di indicare le particolari condizioni di emissione di più documenti con la stessa numerazione nell'arco dell'anno, sarà utilizzato il riferimento all'articolo 91 del decreto legislativo 10/2026;
- Nella sezione "AltriDatiGestionali", invece, gli aggiornamenti coinvolgeranno diverse tipologie di operazioni. Per i produttori agricoli, le sigle ALI-COMP, NO-COMP e OCC34BIS saranno associate all'articolo 133 del Testo Unico IVA. Le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali, identificate attraverso INTENTO, richiameranno l'articolo 45, comma 1, lettera d). Il meccanismo dell'inversione contabile, contraddistinto dal codice INVCONT, sarà infine ricondotto all'articolo 72, comma 7, lettera a), dello stesso decreto.
Gli adeguamenti dei software
Per le aziende che sviluppano programmi di fatturazione sarà necessario intervenire sulle impostazioni dei sistemi gestionali. Le principali operazioni riguarderanno l'inserimento del nuovo regime RF21, la revisione delle descrizioni precompilate e la sostituzione dei riferimenti legislativi superati. Anche commercialisti, imprese e titolari di partita IVA dovranno verificare la corrispondenza tra le operazioni effettuate e le disposizioni richiamate nei documenti. L'assenza di modifiche sostanziali alla disciplina dell'imposta non esclude infatti possibili errori di compilazione o incongruenze nelle registrazioni contabili.
Il riordino della normativa fiscale
Alla base degli aggiornamenti c'è l'entrata in applicazione, dal 1° gennaio 2027, degli otto nuovi Testi Unici predisposti nell'ambito della riforma fiscale. L'intervento punta a riunire e sistematizzare disposizioni precedentemente distribuite tra diversi provvedimenti, rendendone più organica la consultazione. Per la fatturazione elettronica, questo significa soprattutto sostituire i richiami al DPR 633/1972 con quelli contenuti nel decreto legislativo 10/2026 e aggiornare le disposizioni sanzionatorie alla luce del decreto legislativo 173/2024. Il nuovo assetto normativo precederà dunque di dieci giorni l'utilizzo delle specifiche tecniche aggiornate, previsto dall'11 gennaio.
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