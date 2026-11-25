Introduzione
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in una nota, ha fatto sapere che il potenziale di reclutamento per il prossimo anno scolastico 2027/2028 è di almeno 37mila assunzioni di docenti. Una cifra stimata sulla base dei posti che si prevede risulteranno vacanti dopo le operazioni di mobilità e dei pensionamenti attesi.
Quello che devi sapere
In arrivo il quarto concorso
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si spiega nella nota, ha già ottenuto l’autorizzazione a bandire il quarto concorso ordinario per circa 14mila posti, destinato alle classi di concorso e alle tipologie di posto per le quali risultano esaurite tutte le graduatorie utilizzabili.
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Tre canali di reclutamento
Il piano per il 2027/2028 prevede tre canali di reclutamento. Dalle graduatorie già esistenti, comprese quelle dei precedenti concorsi e del PNRR, potranno essere assunti circa 16.500 docenti. Altri 13.868 posti potranno essere coperti attraverso il nuovo concorso, le cui graduatorie saranno utilizzabili già dal prossimo anno scolastico. Per i restanti posti si prevede il ricorso agli elenchi regionali, da ricostituire per l’anno scolastico 2027/2028, così da ampliare le possibilità di copertura delle cattedre rimaste vacanti.
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Le stime dei posti vacanti
La stima complessiva - si legge nella nota del Ministero - tiene conto di circa 23 mila pensionamenti previsti. Il numero definitivo delle assunzioni sarà determinato sulla base dei posti effettivamente disponibili, una volta concluse le operazioni di mobilità e accertate le cessazioni dal servizio. "L’obiettivo - viene spiegato - è utilizzare tutti gli strumenti di reclutamento disponibili per assicurare la più ampia copertura possibile dei posti vacanti e garantire continuità all’attività didattica".
Valditara: "Ridurre il precariato e garantire la stabilità"
"Dopo le 206mila immissioni in ruolo di personale scolastico, prosegue, come promesso, la nostra azione volta a ridurre il precariato e a garantire la stabilità dei posti di lavoro e la continuità didattica”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha sottolineato inoltre che “il Ministero sta preparando il piano di reclutamento per il prossimo anno scolastico".
Niente tagli alla scuola in Manovra
La notizia arriva a pochi giorni dalla retromarcia sui tagli alla scuola nella Manovra 2027. Lo scorso 13 novembre, al termine dell'incontro tra governo e sindacati sulla Legge di Bilancio, è stato annunciato che nel testo non ci saranno i tagli che avrebbero riguardato quasi 7mila unità tra personale docente e Ata. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal canto suo, aveva specificato che "non erano tagli" rivendicando quanto viene stanziato in termini di risorse, ma, ha spiegato, "abbiamo deciso di dare un ulteriore segnale di attenzione perché la scuola è molto più di una voce di bilancio, è il posto dove si decide che nazione saremo tra 20 anni". Forza Italia, a questo proposito, ha presentato un emendamento a prima firma di Rosaria Tassinari in cui si chiede di cancellare la riduzione, e un’altra proposta di modifica che prevede il dimezzamento del taglio per gli insegnanti e la riduzione di quello per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
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Le assunzioni nel Decreto Scuola
Ma anche nel testo del Decreto Scuola si parla di assunzioni. In particolare, si prevede che dal prossimo anno scolastico le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti -tutti, non solo quelli di sostegno - possano realizzarsi anche pescando dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Dopo il contratto a tempo determinato, ci sarà un anno di formazione e una lezione simulata davanti a un comitato di valutazione. In caso di superamento di questa fase, il docente sarà assunto a tempo indeterminato nella stessa scuola con un vincolo di permanenza di tre anni, salvo circostanze di esubero o sovrannumero.
Uil: "Senza interventi su organici non si risolve il precariato"
Sul Decreto Scuola, Giuseppe D'Aprile, segretario generale della Uil Scuola, ha commentato: "Accogliamo favorevolmente l'apertura alle assunzioni dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) anche su posto comune. Il provvedimento presenta, tuttavia, criticità che rischiano di limitarne fortemente l'efficacia nel contrasto al precariato. Non basta ampliare i canali di reclutamento se non si interviene sui posti su cui poter assumere". "Il vincolo provinciale rischia di lasciare da una parte docenti abilitati e specializzati senza contratto a tempo indeterminato, dall'altra cattedre vacanti. Occorre consentire ai docenti, su base volontaria, di candidarsi anche in altre province per i posti residui - ha aggiunto D’Aprile - Il nodo principale resta però quello degli organici. Migliaia di posti, pur rispondendo a esigenze permanenti delle scuole, vengono coperti ogni anno con supplenze. È quanto accade anche sul sostegno con i posti in deroga. Non si può continuare a considerare temporaneo un fabbisogno che si ripresenta puntualmente ogni anno".
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