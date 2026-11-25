La notizia arriva a pochi giorni dalla retromarcia sui tagli alla scuola nella Manovra 2027. Lo scorso 13 novembre, al termine dell'incontro tra governo e sindacati sulla Legge di Bilancio, è stato annunciato che nel testo non ci saranno i tagli che avrebbero riguardato quasi 7mila unità tra personale docente e Ata. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal canto suo, aveva specificato che "non erano tagli" rivendicando quanto viene stanziato in termini di risorse, ma, ha spiegato, "abbiamo deciso di dare un ulteriore segnale di attenzione perché la scuola è molto più di una voce di bilancio, è il posto dove si decide che nazione saremo tra 20 anni". Forza Italia, a questo proposito, ha presentato un emendamento a prima firma di Rosaria Tassinari in cui si chiede di cancellare la riduzione, e un’altra proposta di modifica che prevede il dimezzamento del taglio per gli insegnanti e la riduzione di quello per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

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