Intelligenza artificiale: in Italia la usa l'89% degli under 16, ma solo un docente su 4Tecnologia
Introduzione
L'ecosistema scolastico italiano si trova alle prese con profondo divario generazionale nell'approccio alle nuove tecnologie. Secondo quanto emerge dal rapporto 'L'intelligenza artificiale nella scuola italiana. Politiche, competenze e trasformazioni del sistema educativo', curato da Ivana Pais, Stefano Pasta e Benedetta Uda per la Relazione Cnel sui servizi pubblici 2026, l'Italia si posiziona al terzo posto in Europa per l'utilizzo dell'IA generativa tra i ragazzi dai 9 e i 16 anni. Ben l'89% degli studenti italiani dichiara di interagire con questi sistemi, a fronte di una media continentale ferma al 72%. Questo attivismo digitale degli studenti non trova però un corrispettivo tra le cattedre: soltanto il 25% dei docenti del nostro Paese utilizza l'IA nella pratica quotidiana, un dato decisamente inferiore rispetto al 36% della media registrata nei Paesi Ocse
Quello che devi sapere
Il nuovo divario digitale tra utilizzo e governo dei dati
La rapidità con cui gli strumenti digitali sono entrati nelle abitudini dei giovani sposta la sfida istituzionale dalla semplice fornitura di dispositivi a una questione di alfabetizzazione critica. Il report del Cnel evidenzia come la competenza non possa esaurirsi nella conoscenza tecnica o operativa dei software. La vera priorità pedagogica consiste nello sviluppo della capacità di valutare criticamente le risposte fornite dagli algoritmi, riconoscendone i limiti intrinseci. Il rischio concreto è la nascita di una nuova forma di disuguaglianza: se in passato il digital divide misurava l'esclusione dall'accesso alle infrastrutture e ai computer, oggi si esprime nella disparità tra chi subisce passivamente le tecnologie e chi possiede gli strumenti intellettuali per comprenderle e governarle.
I compiti con l'IA: velocità contro perdita delle competenze
Le motivazioni che spingono gli studenti verso l'IA generativa sono prevalentemente pragmatiche. Il 57% degli intervistati la sceglie per velocizzare le proprie attività e circa il 45% per ottimizzare i tempi di studio. Nel dettaglio, il 43% dei giovani sfrutta l'IA per l'apprendimento generale e la ricerca di informazioni, mentre il 28% la utilizza come supporto diretto per l'esecuzione dei compiti a casa. Questa familiarità non cancella però i dubbi degli stessi ragazzi: secondo i dati Censis, il 74% degli studenti teme che l'uso massiccio di questi software possa compromettere le competenze cognitive di base, mentre il 62,8% sperimenta una forte pressione competitiva nei confronti dei propri coetanei.
La resistenza dei professori e l'insidia delle fonti fake
Sul fronte del corpo docente, le difficoltà di adozione sono strettamente correlate alla carenza di percorsi formativi mirati. Tra quel 25% di insegnanti che dichiara di utilizzare l'IA, il 68% vi ricorre per la progettazione e la pianificazione delle lezioni, il 32% per elaborare feedback da restituire agli studenti, il 31% per l'analisi statistica dei dati e il 27% per supportare l'attribuzione delle valutazioni. A frenare l'entusiasmo della categoria sono soprattutto le preoccupazioni relative ai processi di apprendimento. Una rilevazione dell'istituto Indire evidenzia che l'83,4% dei docenti teme che gli studenti tendano ad attribuire un'infondata credibilità a risultati o testi poco attendibili generati dalle macchine. Il Cnel ha quindi ribadito che la formazione del personale è una condizione imprescindibile per garantire un'integrazione consapevole della tecnologia nelle aule.