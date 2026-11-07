Sul fronte del corpo docente, le difficoltà di adozione sono strettamente correlate alla carenza di percorsi formativi mirati. Tra quel 25% di insegnanti che dichiara di utilizzare l'IA, il 68% vi ricorre per la progettazione e la pianificazione delle lezioni, il 32% per elaborare feedback da restituire agli studenti, il 31% per l'analisi statistica dei dati e il 27% per supportare l'attribuzione delle valutazioni. A frenare l'entusiasmo della categoria sono soprattutto le preoccupazioni relative ai processi di apprendimento. Una rilevazione dell'istituto Indire evidenzia che l'83,4% dei docenti teme che gli studenti tendano ad attribuire un'infondata credibilità a risultati o testi poco attendibili generati dalle macchine. Il Cnel ha quindi ribadito che la formazione del personale è una condizione imprescindibile per garantire un'integrazione consapevole della tecnologia nelle aule.

2220890512 - ©Getty