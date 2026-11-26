Sul fronte audio TCL compie un netto salto di qualità rispetto ai modelli di fascia media, integrando un impianto sviluppato in collaborazione con Bang & Olufsen (con configurazione multicanale, doppio subwoofer e supporto Dolby Atmos e DTS:X). Nella nostra prova il suono si è rivelato ampio, pulito e privo di distorsioni anche a volumi sostenuti: le voci si distinguono sempre bene e i bassi hanno finalmente il giusto corpo. Per la maggior parte degli utenti l’audio integrato è più che soddisfacente, riducendo la necessità di affiancare subito una soundbar.