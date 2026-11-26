Introduzione
Abbiamo provato il nuovo televisore di punta di TCL, il 75X11L, un modello che segna un salto generazionale importante nella tecnologia LCD. Un prodotto concentrato di ingegneria pensato per chi cerca prestazioni visive da non plus ultra su grande schermo, capace di sfidare a viso aperto i migliori OLED sul mercato grazie a una luminosità record e a un comparto audio firmato Bang & Olufsen
(ha collaborato Paolo Pineschi)
Quello che devi sapere
Il nuovo tv top di gamma di TCL
Il televisore 75X11L di TCL si posiziona nella fascia alta del mercato, quella dei maxi-schermi Mini-LED senza compromessi, pensati per gli appassionati di cinema e i gamer più esigenti. Le caratteristiche principali di questo modello sono un pannello SQD-Mini LED da 75 pollici, il supporto HDR completo (Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG) e un refresh rate fino a 144 Hz (che arriva fino a 288 Hz in Full HD per il gaming su PC). Il tutto arricchito dall’ecosistema smart basato su Google TV. Il televisore presenta un design piatto e ultrasottile (“ZeroBorder”, con cornici praticamente invisibili) in grado di integrarsi con eleganza in qualsiasi salotto moderno. A livello di connessioni troviamo una dotazione completa: 4 porte HDMI 2.1 a banda piena (48 Gbps, una con eARC), porte USB 3.0 e 2.0, uscita ottica, Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.4.
Le caratteristiche tecniche
Il cuore del 75X11L è la nuova tecnologia SQD-Mini LED (Super Quantum Dot), un’evoluzione radicale rispetto ai tradizionali Mini LED. Questo sistema abbina una retroilluminazione ad altissima densità a uno strato evoluto di nanocristalli e a un filtro Ultra Color che permette di coprire fino al 100% dello spazio colore BT.2020 (oltre l'88% reale misurato nei test strumentali, un netto balzo in avanti rispetto alle generazioni precedenti). Nella nostra prova il pannello 4K UHD ha messo in mostra neri profondissimi praticamente indistinguibili da un OLED, contrasti estremi e una luminosità di picco che arriva fino a 9.000 nit, rendendo i contenuti HDR spettacolarmente brillanti anche in stanze molto illuminate.
Un controllo della luce quasi chirurgico
La smart TV di TCL adotta il nuovo pannello proprietario WHVA 2.0 Ultra, evoluzione dei pannelli VA pensata per mantenere contrasti nativi elevatissimi (7.000:1) migliorando sensibilmente la resa cromatica. A bordo lavora il sistema Precise Dimming con controllo bidirezionale che sul modello da 75 pollici gestisce ben 11.520 zone di local dimming indipendenti (che salgono fino a 20.736 sulla versione da 98 pollici). Questa enorme densità di zone, unita alla luce bianca pura emessa dai singoli LED, elimina quasi del tutto il fenomeno del blooming (gli aloni luminosi attorno agli oggetti chiari su sfondo nero) e restituisce transizioni tonali pulitissime e prive di sbavature.
Il ruolo dell’intelligenza artificiale
A gestire l'enorme mole di dati di questo pannello c'è il processore TSR AI (affiancato dalla piattaforma MediaTek Pentonic 800), che sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale contrasto, nitidezza, upscaling e gestione del movimento. Nella visione di sport ad alta velocità e film d’azione le scene risultano sempre fluide e naturali, con una gestione delle sfumature scure che evita perdite di dettaglio nelle ombre.
Come suona
Sul fronte audio TCL compie un netto salto di qualità rispetto ai modelli di fascia media, integrando un impianto sviluppato in collaborazione con Bang & Olufsen (con configurazione multicanale, doppio subwoofer e supporto Dolby Atmos e DTS:X). Nella nostra prova il suono si è rivelato ampio, pulito e privo di distorsioni anche a volumi sostenuti: le voci si distinguono sempre bene e i bassi hanno finalmente il giusto corpo. Per la maggior parte degli utenti l’audio integrato è più che soddisfacente, riducendo la necessità di affiancare subito una soundbar.
I videogiochi
Il 75X11L è una “macchina da guerra” per chi gioca su console di ultima generazione o PC. Tutte e quattro le porte HDMI sono 2.1 a piena banda (48 Gbps) con supporto a 4K a 144 Hz, VRR, AMD FreeSync Premium Pro, ALLM e Dolby Vision Game Mode. L’input lag si attesta attorno ai 10-12 millisecondi: valori bassissimi che garantiscono una reattività immediata. Presente anche la rinnovata Game Bar 3.0, che consente di monitorare frame rate, HDR e regolare al volo i parametri visivi senza uscire dalla partita.
Le funzioni smart
Il sistema operativo è Google TV, che si conferma uno degli ambienti più completi e versatili sul mercato. L’accesso a tutte le principali piattaforme di streaming (NOW, Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV+) è immediato, così come il controllo vocale tramite Google Assistant e il supporto agli standard smart home. L’interfaccia è reattiva, anche se su alcuni dettagli - come il telecomando parzialmente in plastica o la mancanza di funzioni TV tradizionali come la registrazione su USB (PVR) e il Picture-in-Picture - si nota qualche piccola economia.
Esperienza visiva
Lo schermo da 75 pollici (circa 1,66 metri di larghezza) trasforma il soggiorno in una vera sala cinematografica. Il design quasi privo di cornici fa sembrare l'immagine sospesa nel vuoto, mentre il nuovo pannello WHVA 2.0 migliora gli angoli di visione rispetto ai classici LCD VA, riducendo la “sbavatura” dei colori quando ci si sposta di lato. Unico appunto sul fronte fisico riguarda la finitura piuttosto lucida dello schermo: sebbene i 9.000 nit vincano facilmente qualsiasi luce ambientale, in presenza di finestre o lampade puntate direttamente sul pannello si possono notare alcuni riflessi.
Considerazioni finali, disponibilità e prezzi
Il TCL 75X11L si impone come uno dei televisori Mini-LED più impressionanti oggi sul mercato. A differenza di modelli più economici come il C6K, qui non si punta al compromesso ma all'eccellenza tecnologica: neri vicini all'OLED, luminosità HDR fuori scala e un ottimo comparto audio e gaming. Il prezzo di listino si attesta intorno ai 4.299 euro ma online si trova scontato. In ogni caso, una cifra importante, in senso assoluto, ma decisamente competitiva se confrontata con i top di gamma OLED o Mini-LED di pari dimensioni di marchi concorrenti.
Pro e Contro
PRO:
- Luminosità di picco straordinaria
- Audio Bang & Olufsen potente e ben bilanciato
CONTRO:
- Prezzo di listino impegnativo
- Schermo abbastanza lucido soggetto a qualche riflesso diretto