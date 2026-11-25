Introduzione
Il Black Friday è il paradiso degli sconti, ma anche il periodo preferito dai truffatori online. Tra offerte impossibili, finti corrieri, siti fasulli e intelligenza artificiale, il rischio di ritrovarsi con il conto alleggerito è dietro l'angolo. Ecco gli otto errori da evitare per fare shopping in sicurezza, senza rinunciare alla caccia all'affare, consigliati da Certego, società italiana specializzata in cybersecurity.
Quello che devi sapere
Quando lo sconto è troppo bello per essere vero
Un televisore da 2.000 euro venduto a 299? Uno smartphone appena uscito con l'80% di sconto? Prima di tirare fuori la carta di credito, meglio fare un bel respiro. I truffatori sono diventati bravissimi a creare negozi online praticamente identici a quelli originali, con tanto di loghi, fotografie e recensioni entusiaste. Peccato che, dopo il pagamento, il prodotto rischi di non arrivare mai. Il consiglio è controllare sempre l'indirizzo del sito, verificare la presenza di una partita IVA e cercare recensioni indipendenti. E attenzione: il famoso lucchetto accanto all'indirizzo web non è una garanzia di onestà.
L'intelligenza artificiale fa shopping, ma può prendere cantonate
Chiedere all'intelligenza artificiale di trovare il prezzo migliore è comodo. Lasciarle anche la carta di credito, decisamente meno. Secondo quanto riportato dagli esperti di cybersecurity di Certego, alcuni test hanno dimostrato che persino gli assistenti AI possono essere ingannati da negozi fasulli. In un esperimento, un browser dotato di agente intelligente avrebbe addirittura acquistato uno smartwatch su un sito truffaldino. Insomma, l'AI può essere un'ottima personal shopper, ma prima di pagare è sempre meglio controllare personalmente. Fidarsi è bene, verificare è decisamente meglio.
QR code, non tutto quello che si inquadra è un affare
Ormai i QR code sono dappertutto: ristoranti, pubblicità, confezioni e promozioni. Basta inquadrarli e il gioco è fatto. Ma proprio questa semplicità li rende interessanti per i criminali informatici. Dietro un innocente quadratino bianco e nero può nascondersi un sito progettato per rubare dati bancari oppure un'applicazione pericolosa. La regola è semplice: prima di aprire un collegamento, controllare sempre l'indirizzo mostrato dal telefono. E se qualcuno promette premi incredibili chiedendo di scaricare un'app sconosciuta, meglio lasciar perdere. Il vero premio potrebbe essere quello di non farsi truffare.
Una password per tutto? Un regalo ai pirati informatici
La password del negozio online è la stessa della posta elettronica? E magari anche quella del social preferito? Comodissimo, certo. Soprattutto per gli hacker. Quando una password finisce nelle mani sbagliate, i criminali possono provarla automaticamente su decine di altri servizi. E se funziona, il rischio è ritrovarsi acquisti mai effettuati o dati personali compromessi. Meglio utilizzare password diverse per ogni account, magari affidandosi a un gestore dedicato, e attivare l'autenticazione a due fattori. Qualche secondo in più per entrare nel proprio profilo può risparmiare parecchi grattacapi.
Il pacco è bloccato? Forse non esiste nemmeno
Durante il Black Friday aspettiamo tutti qualcosa: uno smartphone, un paio di scarpe o quell'elettrodomestico comprato dopo settimane di confronti. Ed è proprio qui che entrano in scena i finti corrieri. Arriva un SMS: "Il tuo pacco è bloccato, paga 2,99 euro per sbloccare la consegna". Sembra credibile, soprattutto quando abbiamo davvero diversi ordini in viaggio. In realtà il collegamento può portare a una pagina falsa che ruba i dati della carta. La soluzione? Non cliccare e controllare la spedizione direttamente dal sito ufficiale del negozio o del corriere. Il pacco può aspettare, i nostri risparmi no.
La banca chiama? Attenzione a chi risponde dall'altra parte
"Buongiorno, abbiamo rilevato un movimento sospetto sul suo conto". Una frase capace di far salire immediatamente la pressione. Il problema è che dall'altra parte del telefono potrebbe esserci un truffatore, magari molto gentile e convincente. Il suo obiettivo è ottenere codici di sicurezza, password o autorizzazioni per trasferire denaro. E non bisogna fidarsi nemmeno del numero visualizzato: può essere falsificato. La banca non chiede mai di comunicare codici personali o spostare soldi su fantomatici conti sicuri. In caso di dubbi, meglio riagganciare e chiamare direttamente il numero ufficiale dell'istituto.
Assistenza clienti, quando il rimborso diventa una fregatura
Il prodotto non arriva, il reso è in ritardo e la pazienza comincia a scarseggiare. Si cerca su Google il numero dell'assistenza clienti e si chiama il primo risultato. Errore! Alcuni truffatori acquistano annunci pubblicitari o creano profili social che imitano quelli dei grandi negozi online. Rispondono con cortesia, promettono rimborsi immediati e poi chiedono i dati della carta oppure di installare un'applicazione. A quel punto il rimborso rischia di trasformarsi in un prelievo indesiderato. Meglio contattare l'assistenza esclusivamente attraverso il sito o l'app ufficiale del negozio.
Vendere l'usato online? Occhio al compratore troppo generoso
Il Black Friday è anche l'occasione perfetta per cambiare smartphone e vendere quello vecchio. Ma attenzione agli acquirenti che hanno una fretta incredibile di pagare. La truffa funziona così: qualcuno si dice interessato, conferma di aver effettuato il pagamento e invia un link per "ricevere i soldi". Peccato che quel collegamento conduca a un sito falso dove vengono richiesti i dati della carta. Il risultato? Invece di incassare, si rischia di perdere denaro. Meglio utilizzare sempre i sistemi di pagamento ufficiali delle piattaforme e diffidare di chi insiste per spostare la conversazione su WhatsApp.
Il consiglio extra: una carta dedicata allo shopping
C'è poi un piccolo trucco, questa volta perfettamente legale, per dormire sonni più tranquilli: utilizzare una carta prepagata o virtuale dedicata esclusivamente agli acquisti online. Basta caricarla con la cifra necessaria, impostare un limite di spesa e attivare le notifiche per ogni pagamento. In questo modo, anche in caso di problemi, si può limitare il rischio economico. Secondo i dati raccolti da Certego, negli ultimi dodici mesi sono stati individuati circa 1.740 tentativi di frode online, per un danno potenziale complessivo di 480mila euro. Una cifra che ricorda quanto sia importante non abbassare la guardia. Perché il vero affare del Black Friday non è soltanto comprare qualcosa a metà prezzo. È riuscire a farlo senza regalare i propri soldi ai truffatori.