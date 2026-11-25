Ormai i QR code sono dappertutto: ristoranti, pubblicità, confezioni e promozioni. Basta inquadrarli e il gioco è fatto. Ma proprio questa semplicità li rende interessanti per i criminali informatici. Dietro un innocente quadratino bianco e nero può nascondersi un sito progettato per rubare dati bancari oppure un'applicazione pericolosa. La regola è semplice: prima di aprire un collegamento, controllare sempre l'indirizzo mostrato dal telefono. E se qualcuno promette premi incredibili chiedendo di scaricare un'app sconosciuta, meglio lasciar perdere. Il vero premio potrebbe essere quello di non farsi truffare.

8 errori da evitare - ©Getty