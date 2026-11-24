Il report spiega che le entrate da acquisti in-app hanno raggiunto quota 45 miliardi di dollari a livello globale in aumento del 4,4% su base annua. I download sono invece risultati sostanzialmente stabili a quota 37,6 miliardi, in crescita dello 0,1% rispetto al 2025. La monetizzazione non legata al settore del gaming è stata sostenuta da una crescita costante dei social media e del comparto film&tv, in crescita rispettivamente dell’11 e dell’8% su base annua. Ma la vera esplosione è stata quella delle app di IA generativa, che ha fatto segnare un +103% rispetto al 2025.

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