App di tecnologia, quali sono le più scaricate in Italia e nel mondo: la classificaTecnologia
Introduzione
L'azienda statunitense Sensor Tower, che si occupa tra le altre cose di monitorare l’andamento dell’economia digitale, ha pubblicato il Q3 2026 Digital Index report: si tratta di un documento che raccoglie e analizza periodicamente gli ultimi trend del mondo online e mobile e della pubblicità digitale. Nel documento si legge che i dati “fotografano un ecosistema che si sta consolidando attorno ad applicazioni non legate al gioco e a una monetizzazione disciplinata, proprio mentre il volume complessivo dei download si stabilizza”.
Quello che devi sapere
L’andamento delle app
Il report spiega che le entrate da acquisti in-app hanno raggiunto quota 45 miliardi di dollari a livello globale in aumento del 4,4% su base annua. I download sono invece risultati sostanzialmente stabili a quota 37,6 miliardi, in crescita dello 0,1% rispetto al 2025. La monetizzazione non legata al settore del gaming è stata sostenuta da una crescita costante dei social media e del comparto film&tv, in crescita rispettivamente dell’11 e dell’8% su base annua. Ma la vera esplosione è stata quella delle app di IA generativa, che ha fatto segnare un +103% rispetto al 2025.
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ChatGPT supera TikTok
Rispetto al precedente trimestre, il principale cambiamento indicato dal rapporto è che ChatGPT ha superato TikTok in testa alla classifica delle app che incassano di più tramite acquisti. Una novità che era stata prevista da Sensor Tower, secondo cui era possibile il sorpasso da parte del chatbot di OpenAI entro la fine del 2026. Il ruolo delle app di intelligenza artificiale risulta essere in generale in espansione, con Google One che si posiziona terza nella graduatoria e Claude di Anthropic che si colloca in ottava posizione.
Le app più scaricate nel mondo
Scendendo nel dettaglio della classifica delle app più scaricate a livello globale, in prima posizione nel terzo trimestre del 2026 risulta esserci Whatsapp Messenger (in crescita di ben quattro posizioni). A completare il podio ci sono ChatGPT e TikTok, entrambe in discesa di un posto. Facebook invece è quarta, Instagram quinta e CupCut è sesta. A completare la top 10 sono infine Google Gemini, Telegram, Snapchat e WhatsApp Business.
La classifica globle degli acquisti in-app
Guardando invece alla graduatoria delle applicazioni in base ai ricavi per gli acquisti in-app degli utenti, come detto nell’ultimo trimestre del 2026 è ChatGPT a conquistare la prima posizione. TikTok, a lungo regina di questa classifica, deve invece accontentarsi della seconda piazza mentre Google One - il servizio in abbonamento che offre più spazio di archiviazione nel cloud per Google Drive, Gmail e Google Foto e piani per l’IA dell’azienda in un unico pacchetto - è terza.
Le app più scaricate in Italia
La classifica realizzata da Sensor Tower non offre solo informazioni a livello globale, ma anche panoramiche sui singoli Paesi. Per quanto riguarda l’Italia, nel terzo trimestre del 2026, l’app più scaricata risulta essere CieID: si tratta dell’applicazione per l'accesso, tramite la Carta d'identità elettronica, ai servizi delle pubbliche amministrazioni italiane. A completare il podio sono poi Google Gemini e TikTok. Anche nel nostro Paese appare evidente l’espansione dell’uso delle app di IA: ChatGPT e Meta AI sono infatti in quarta e quinta posizione.
La classifica degli acquisti in-app in Italia
Passando poi alla classifica delle app sulla base dei ricavi per gli acquisti nell’applicazione da parte degli utenti, in Italia al primo posto si trova Google One. In seconda posizione si trova invece ChatGPT, a ulteriore conferma dell’importanza crescente dei tool di IA (nella top 10 appare anche Claude). Mentre a completare il podio in terza posizione c’è TikTok, unico social network a essere presente in questa graduatoria.
Le app più scaricate in Europa
Infine, osservando i dati provenienti dagli altri Paesi europei, è possibile notare alcuni elementi di continuità ma anche differenze. Per esempio in Francia e in Spagna in prima posizione di entrambe le graduatorie - sempre riferite al terzo trimestre del 2026 - si trova ChatGPt; in Germania il chatbot di OpenAI è primo per download ma secondo per ricavi dagli acquisti in-app, preceduto da Google One; nel Regno Unito invece ChatGPt è in testa per gli acquisti in-app, ma solamente terza per download: in prima posizione c’è infatti lo strumento pubblico GOV.UK One Login.
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