Il nuovo capitolo della celebre saga firmata Rockstar Games si è imposto fin dai primi giorni come un evento senza precedenti per l'industria videoludica, conquistando milioni di giocatori e polverizzando i record di settore

Il fenomeno Grand Theft Auto VI che imperversa dall'uscita del videogioco sembra andare oltre qualsiasi paragone. Il nuovo capitolo della celebre saga firmata Rockstar Games si è imposto fin dai primi giorni come un evento senza precedenti per l'industria videoludica, conquistando milioni di giocatori e polverizzando i record di settore.

A certificare la portata del successo è Sony, secondo cui GTA VI ha fatto registrare il più grande lancio nella storia di PlayStation. Nelle prime giornate di disponibilità, oltre 39 milioni di giocatori unici hanno avviato il titolo, stabilendo anche un nuovo primato per numero di utenti simultaneamente collegati sulla piattaforma. Un risultato che supera i precedenti record, compresi quelli ottenuti da produzioni multiplayer, free-to-play e single player.

Un successo che conferma le aspettative straordinarie che accompagnavano il debutto del videogioco. Disponibile anche su Xbox, la console di Microsoft, GTA VI viene proposto a un prezzo compreso tra gli 80 e i 100 euro, in base all'edizione scelta. Del resto, i segnali di un lancio destinato a entrare nella storia erano già arrivati prima della pubblicazione: Take-Two Interactive aveva infatti annunciato 32,5 milioni di preordini, superando ampiamente i risultati ottenuti dal precedente capitolo nel 2013.

Ma è soprattutto sul piano economico che GTA VI sembra aver raggiunto dimensioni difficilmente immaginabili. Nel primo giorno di commercializzazione, il titolo avrebbe generato 3,79 miliardi di dollari di ricavi, superando persino gli incassi mondiali di Avengers: Endgame, fermo a circa 2,94 miliardi di dollari. Un confronto che restituisce la misura di un fenomeno capace di competere, per dimensioni commerciali, con le più grandi produzioni cinematografiche di sempre.

Il paragone con GTA V, del resto, rende ancora più evidente la crescita della saga. Nel 2013 il quinto capitolo aveva venduto circa 11 milioni di copie nelle prime 24 ore. Da allora, nell'arco di tredici anni, ha raggiunto quota 230 milioni di copie vendute a livello globale, consacrandosi tra i videogiochi più popolari e redditizi della storia.

Con GTA VI, Rockstar Games punta ora a superare anche questo straordinario risultato, trasformando il lancio del nuovo capitolo in uno degli eventi commerciali più importanti mai registrati nel mondo dell'intrattenimento.