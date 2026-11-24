L’intelligenza artificiale diventa "agentica" e si trasforma in un’arma per i cybercriminali: l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) lancia l’allarme su nuove campagne d’attacco automatizzate e ultraveloci, richiamando i vertici di aziende ed enti pubblici a eliminare il debito tecnologico e diffondendo sei regole essenziali per mettere in sicurezza le infrastrutture

L’intelligenza artificiale non si limita più a generare testi, ma è entrata nella fase agentica: sistemi autonomi capaci di pianificare attività, interagire con software aziendali, accedere ai database ed eseguire operazioni complesse senza intervento umano. Secondo i rilevamenti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), i cybercriminali stanno già sfruttando queste tecnologie in campagne di compromissione automatizzate. Gli agenti autonomi osservati riescono a individuare errori di configurazione, concatenare vulnerabilità minori in catene d’attacco sofisticate e persino scrivere codice malevolo in tempo reale per eludere le difese degli endpoint. Un salto di qualità che permette anche ad attaccanti poco strutturati di colpire su larga scala con una potenza di fuoco finora impensabile.

Velocità, continuità e nuovi exploit: come colpiscono gli agenti IA

Le analisi condotte dall’Acn hanno evidenziato tre caratteristiche principali che rendono queste campagne particolarmente insidiose rispetto agli attacchi tradizionali. La prima è l'elevata velocità di esecuzione: gli agenti operano e si adattano in pochi secondi, comprimendo i tempi d'azione e compromettendo numerosi sistemi in parallelo nel giro di poche ore. La seconda è l'operatività continua: a differenza di un operatore umano, l'agente svolge attività costante di ricognizione, analisi e avanzamento verso l'obiettivo senza alcuna interruzione. La terza, infine, è l'espansione della superficie di attacco: i sistemi esplorano sistematicamente ogni punto di ingresso disponibile, sfruttando anche fornitori e soggetti terzi come ponti per raggiungere il bersaglio finale. Sul campo sono già stati rilevati strumenti offensivi come il framework Artex, utilizzato per automatizzare la selezione degli exploit, oltre allo sfruttamento fulmineo di vulnerabilità critiche individuate tramite IA, come la recente falla Oracle Java denominata Java4Shell (CVE-2026-114938).

L’appello dell’Acn: "Il debito tecnologico può diventare fatale"

Di fronte a questo scenario mutato, i tradizionali modelli di gestione del rischio non bastano più. A sottolineare l'urgenza di un cambio di passo è il direttore generale dell’Acn, Andrea Quacivi, che ha rivolto un appello diretto ai vertici delle organizzazioni pubbliche e private: "Il debito tecnologico digitale non è più sostenibile e può diventare fatale con uno scenario di attacco mutato, come stiamo osservando, con l’IA agentica". Quacivi ha inoltre assicurato che l’Agenzia fornirà indicazioni tecniche e operative quotidiane per supportare le difese nazionali.

Le sei regole d’oro per mettere in sicurezza i sistemi

Per contrastare le campagne automatizzate, l’Acn ha definito sei azioni prioritarie di mitigazione rivolte a imprese, enti pubblici e operatori di servizi essenziali: