GTA 6, arriva il primo aggiornamento dall'uscita del videogioco: cosa sapereTecnologia
Rockstar Games ha rilasciato, proprio in queste ore, il primo update del gioco, lo 01.002.002 pari ad una grandezza di 603 MB. L'aggiornamento dovrebbe migliorare alcune criticità riscontrate in questi primi giorni dopo l'uscita dello scorso 19 novembre
Dopo essere ufficialmente uscito lo scorso 19 novembre, il videogioco che sta catalizzando le attenzioni del momento, GTA 6, vedrà un primo aggiornamento post- lancio. Rockstar Games, infatti, ha rilasciato proprio in queste ore il primo update del gioco, lo 01.002.002 pari ad una grandezza di 603 MB. (I TRUCCHI E COME SBLOCCARLI).
L'update in arrivo
Una curiosità, intanto, va segnalata. Come riportano alcuni esperti del settore, Rockstar ha deciso di rendere disponibile l'aggiornamento per GTA 6 a scaglioni con l'intento specifico di evitare problemi di sovraccarico con i server. Dunque è possibile che non tutti gli appassionati della saga di Jason e Lucia avranno modo di scaricare la patch nello stesso momento. Nel dubbio, comunque, è possibile cercare l'aggiornamento tra le opzioni di gioco.
Cosa cambia
Al momento non è ancora chiaro su cosa andrà ad intervenire l'aggiornamento visto che Rockstar non ha dato spiegazioni dettagliate in merito. E' possibile che, tra le varie ipotesi, spunti quella seconda la quale l'update miri a risolvere alcuni glitch già individuati dai giocatori come anche, probabilmente, a risolvere alcuni dei vari errori che il celebre titolo ha generato durante l'esperienza di gioco di alcuni utenti.
Approfondimento
GTA 6, KFC Spagna regala un disco di pollo a chi trova custodia vuota
GTA VI, i migliori meme di politici e vip sul videogioco dei record
Ecco come sul web politici, sportivi, aziende e altri personaggi famosi reagiscono all'atteso rilascio, oggi 19 novembre, del sesto capitolo di Grand Theft Auto, a 13 anni dal precedente. Tra ironia e propaganda, spopolano i post creati con l'AI che riproducono la grafica sgargiante del videogioco sviluppato da Rockstar Games