Dopo essere ufficialmente uscito lo scorso 19 novembre, il videogioco che sta catalizzando le attenzioni del momento, GTA 6, vedrà un primo aggiornamento post- lancio. Rockstar Games, infatti, ha rilasciato proprio in queste ore il primo update del gioco, lo 01.002.002 pari ad una grandezza di 603 MB. (I TRUCCHI E COME SBLOCCARLI).

L'update in arrivo

Una curiosità, intanto, va segnalata. Come riportano alcuni esperti del settore, Rockstar ha deciso di rendere disponibile l'aggiornamento per GTA 6 a scaglioni con l'intento specifico di evitare problemi di sovraccarico con i server. Dunque è possibile che non tutti gli appassionati della saga di Jason e Lucia avranno modo di scaricare la patch nello stesso momento. Nel dubbio, comunque, è possibile cercare l'aggiornamento tra le opzioni di gioco.