Il Watch Remote è il centro di controllo del sistema. Non è uno smartwatch tradizionale, ma un telecomando da polso (permette infatti solo di controllare il drone) da 44,7 grammi, con display LCD touch da 1,72 pollici, risoluzione di 356 × 400 pixel, luminosità di 550 nit e certificazione IP67. L’autonomia dichiarata supera le cinque ore in modalità Tracciamento e i tre giorni in standby. Dal display possiamo far decollare e atterrare A1, avviare o interrompere la registrazione, selezionare il soggetto, cambiare modalità di volo, modificare altezza, distanza e posizione, richiamare il drone e visualizzare un’anteprima. La trasmissione live è però “di servizio”: 360p a 15 fps, con una latenza media dichiarata di circa 300 millisecondi. La portata nominale varia da 20 a 200 metri, ma in presenza di ostacoli e interferenze può scendere a 20-50 metri. La novità più importante è il ricevitore GNSS, compatibile con GPS, Galileo e BeiDou. A1 combina la posizione trasmessa dall’orologio con il riconoscimento visivo: se il soggetto accelera o scompare brevemente dietro un albero, il drone conserva un secondo riferimento per provare a mantenere il tracciamento. Nella nostra prova abbiamo apprezzato certamente la semplicità del passaggio dal decollo al tracking fino all’atterraggio. L’orologio, in ogni caso, è abbastanza ingombrante, e ci è capitato che in un paio di occasioni perdesse il collegamento con il drone anche in aperta campagna, senza particolari ostacoli: niente paura, in ogni caso: il “buco” è durato pochi secondi.