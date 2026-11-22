Introduzione
Watch Remote e Ring Remote trasformano l’A1 in una “telecamera volante” pensata per sport, viaggi e riprese in solitaria
Quello che devi sapere
Orologio e anello per controllare il drone
Prima si vola, poi si sceglie l’inquadratura. È l’idea che ha reso originale Antigravity A1 (leggi qui la nostra recensione): un drone capace di registrare in 8K a 360 gradi l’intero ambiente circostante, lasciando al pilota la libertà di comporre il video in un secondo momento. Nella nostra prima recensione avevamo apprezzato la qualità delle immagini, la semplicità del controllo “punta e vola” e un’esperienza immersiva molto diversa da quella dei droni tradizionali. Il limite era però quello di dover per forza indossare il visore per poterlo pilotare. Una configurazione coinvolgente, ma poco adatta a chi voleva riprendersi durante una corsa, una pedalata o un’escursione. Il nuovo Pack Tracciamento, nome italiano del “Follow Me Bundle”, prova a colmare proprio questa lacuna. Al posto del visore e del controller troviamo un telecomando da polso, un piccolo comando ad anello e nuove protezioni integrali per le eliche. Un’espansione che permette di trasformare A1 in un cameraman personale che ci segue e registra tutto ciò che accade intorno a noi.
Cosa comprende il Pack e per chi è pensato
Occorre innanzitutto distinguere due prodotti. Il Pack Tracciamento completo comprende il drone A1, il Watch Remote, il Ring Remote, quattro paraeliche a copertura totale, una batteria di volo ad alta capacità, la protezione per le lenti, quattro eliche di ricambio, una borsa a tracolla e il cavo USB-C. Il Kit Accessori Tracciamento, rivolto a chi possiede già A1, comprende invece solo orologio e anello, paraeliche, protezione delle lenti, borsa e accessori di ricarica. Un’espansione dedicata a ciclisti, escursionisti, sciatori, runner, creator che lavorano da soli. Il sistema non sostituisce in tutto e per tutto un radiocomando tradizionale: privilegia il tracciamento automatico e le manovre preimpostate rispetto al pilotaggio manuale di precisione.
Il Watch Remote
Il Watch Remote è il centro di controllo del sistema. Non è uno smartwatch tradizionale, ma un telecomando da polso (permette infatti solo di controllare il drone) da 44,7 grammi, con display LCD touch da 1,72 pollici, risoluzione di 356 × 400 pixel, luminosità di 550 nit e certificazione IP67. L’autonomia dichiarata supera le cinque ore in modalità Tracciamento e i tre giorni in standby. Dal display possiamo far decollare e atterrare A1, avviare o interrompere la registrazione, selezionare il soggetto, cambiare modalità di volo, modificare altezza, distanza e posizione, richiamare il drone e visualizzare un’anteprima. La trasmissione live è però “di servizio”: 360p a 15 fps, con una latenza media dichiarata di circa 300 millisecondi. La portata nominale varia da 20 a 200 metri, ma in presenza di ostacoli e interferenze può scendere a 20-50 metri. La novità più importante è il ricevitore GNSS, compatibile con GPS, Galileo e BeiDou. A1 combina la posizione trasmessa dall’orologio con il riconoscimento visivo: se il soggetto accelera o scompare brevemente dietro un albero, il drone conserva un secondo riferimento per provare a mantenere il tracciamento. Nella nostra prova abbiamo apprezzato certamente la semplicità del passaggio dal decollo al tracking fino all’atterraggio. L’orologio, in ogni caso, è abbastanza ingombrante, e ci è capitato che in un paio di occasioni perdesse il collegamento con il drone anche in aperta campagna, senza particolari ostacoli: niente paura, in ogni caso: il “buco” è durato pochi secondi.
Il Ring Remote
Il Ring Remote è invece un anello da indossare insieme all’orologio: pesa 8,2 grammi, si adatta a dita con circonferenza compresa tra 46 e 70 millimetri, è certificato IP67 e offre oltre cinque ore di autonomia. La sua funzione principale si chiama Trascina e vola, o Drag-to-Fly. Dopo avere selezionato il soggetto, si tiene premuto il pulsante dell’anello e si muove la mano per spostare A1 in alto, in basso, a destra o a sinistra. Ruotando il braccio verso l’interno lo si avvicina; ruotandolo verso l’esterno lo si allontana. Il raggio dichiarato per questo tipo di controllo arriva a circa dieci metri, in funzione dell’ambiente. L’utilizzo è abbastanza intuitivo ma bisogna tenere a mente che con una singola pressione non si possono modificare contemporaneamente posizione e distanza. Bisogna rilasciare il pulsante, premerlo nuovamente e passare all’altro asse di movimento: dunque non si tratta di un controllo tridimensionale continuo, e la posizione - con la mano opposta che preme il pulsante del’anello - non è delle più comode.
Tracciamento, comandi e riprese automatiche
Tante le funzionalità principali del Pack Tracciamento. C’è il Deep Track, che combina riconoscimento visivo e posizione GNSS del Watch Remote; le modalità Auto Follow, Orbit Follow, Cycling e Ski, che modificano il comportamento del drone in funzione del tipo di movimento; il controllo dal polso; Trascina e vola; Sky Genie, che esegue automaticamente orbite, allontanamenti, ascese, spirali e altre manovre a effetto. E poi ancora il ritorno automatico intelligente, che può riportare A1 verso la posizione del telecomando, anche se il soggetto si è spostato rispetto al punto di decollo, e l’editing automatico: l’app di Antigravity può riconoscere i soggetti, individuare momenti salienti e creare clip con movimenti virtuali e musica sincronizzata. Nelle nostre prove possiamo confermare che il tracciamento è molto efficace, anche con ostacoli come rami e vento sostenuto.
Antigravity A1: qualità video, editing e caratteristiche tecniche
La base rimane quella descritta nella nostra recensione dello scorso anno: Antigravity A1 è un sistema di ripresa a doppia lente con sensore da 1/1,28 pollici, apertura f/2.2 e registrazione sferica fino a 8K a 30 fps. Sono disponibili anche il 5,2K fino a 60 fps e il 4K fino a 100 fps; le fotografie possono essere scattate a 55 o 14 megapixel. Il bitrate massimo è 170 Mbps, con codifica H.264 o H.265. La memoria interna è di 20 GB, espandibile con microSD fino a 1 TB. Il vero vantaggio e la differenza con altri droni più tradizionali è la possibilità di decidere l’inquadratura dopo il volo. Dallo stesso filmato si possono ricavare una ripresa frontale, una laterale, un panorama, video con effetti e anche video dal formato verticale per i social.
Considerazioni finali, disponibilità e prezzi
Il Pack Tracciamento modifica profondamente il carattere di Antigravity A1 e sposta il prodotto dal volo immersivo alla ripresa automatizzata: una configurazione interessante per chi vuole comparire nel video, viaggia leggero e preferisce concentrarsi sull’attività anziché sul pilotaggio. Il tracciamento visivo assistito dal GNSS è il suo elemento più convincente. Il Ring Remote aggiunge libertà creativa, ma richiede un minimo di apprendimento e rimane meno preciso di un radiocomando a due joystick, e anche più complicato da comandare. Il Pack Tracciamento completo è disponibile in Europa a 719 euro. Il Kit Accessori costa 359 euro di listino, ma online si trova scontato.
Pro e Contro
PRO:
- Controllo senza visore: Watch e Ring rendono A1 più pratico per sport, viaggi e riprese in solitaria.
- Tracking più affidabile: riconoscimento visivo e GNSS lavorano insieme nei movimenti rapidi e durante brevi ostruzioni.
CONTRO:
- Watch Remote ingombrante: l’interfaccia touch non è sempre ideale durante un’attività sportiva.
- In alcune occasioni, in un campo aperto, il Watch ha perso i contatti per alcuni secondi con il drone