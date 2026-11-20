Introduzione

L’uscita di GTA 6, a 13 anni da GTA 5, è già un enorme successo: il fatturato stimato solo prima del lancio ha raggiunto gli 1,65 miliardi di dollari. Milioni di gamer sono alle prese con le nuove missioni, cercando di capire quali sono i trucchi disponibili per ottenere soldi, armi e veicoli, modificare gli effetti grafici o altro. Ecco una breve guida su come fare, tenendo a mente che – a differenza dei capitoli precedenti - per attivarli bisogna aver completato la storia principale, con le sue 91 missioni.