GTA VI, i 61 trucchi: dai potenziamenti ai soldi, ecco come attivarli e come sbloccarliTecnologia
Introduzione
L’uscita di GTA 6, a 13 anni da GTA 5, è già un enorme successo: il fatturato stimato solo prima del lancio ha raggiunto gli 1,65 miliardi di dollari. Milioni di gamer sono alle prese con le nuove missioni, cercando di capire quali sono i trucchi disponibili per ottenere soldi, armi e veicoli, modificare gli effetti grafici o altro. Ecco una breve guida su come fare, tenendo a mente che – a differenza dei capitoli precedenti - per attivarli bisogna aver completato la storia principale, con le sue 91 missioni.
Quello che devi sapere
Come attivare i trucchi su GTA 6
Una volta terminata la storia principale, nel menu Progressi comparirà una sezione specifica dedicata ai trucchi: è lì che si possono consultare quelli disponibili (in tutto 61) e verificare i requisiti necessari per attivarli. Ogni codice può infatti richiedere il completamento di una specifica attività: ottenere medaglie al poligono, partecipare a gare e così via. Una volta sbloccati, per attivarli bisogna seguire alcuni passaggi:
- Premere ↑ sul D-pad per aprire il telefono di gioco.
- Tenere premuto L1 e premere R1 su Playstation 5 oppure LB e RB su Xbox Series X|S
- Inserire la combinazione di tasti corrispondente al trucco desiderato.
Da tenere a mente che non è possibile salvare la partita quando si attiva un trucco.
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I trucchi di GTA 6 per soldi e potenziamenti vari
Ecco alcuni dei trucchi principali già individuati finora, tenendo conto che di molti altri - anche se già scoperti - o manca ancora il codice necessario o non si è ancora capito come sbloccarli.
- Ottenere 250mila dollari sul conto – codice: ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ → (freccia su, dx, giù, sx, su, sx, giù) – si sblocca completando la storia.
- Aumentare il livello di allerta – codice: ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑ (freccia sx, giù, destra, giù, su, giù, su) – si sblocca se si riesce a fuggire almeno 25 volte da un livello di ricercato a 3 stelle.
- Aumentare il livello di ricercato – codice: ← ↓ → ↓ ↑ → ↑ (freccia sx, giù, dx, giù, su, dx, su) – si sblocca se si riesce a fuggire almeno 50 volte da un livello di ricercato a 3 stelle.
- Focus illimitato – codice: ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ → (freccia giù, su, su, giù, su, giù, su, giù, su, dx) – si sblocca completando la storia.
- Attacchi esplosivi – codice: ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓ (freccia giù, su, sx, sx, dx, giù, giù, su, giù) – si sblocca completando la storia.
- Munizioni infinite – codice: ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↓ (freccia giù, su, dx, giù, sx, sx, su, giù, giù, giù) – si sblocca vincendo 25 medaglie d'argento o superiori nei poligoni di tiro.
- Armatura – codice: ↓ ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ (freccia giù, su, sx, su, su, su, su, su, giù, giù) – si sblocca completando almeno 100 allenamenti.
- Forza dei veicoli – codice: ↓ ↑ ← ← → ↓ ← ↑ ↓ (freccia giù, su, sx, sx, dx, giù, sx, su, giù) – si sblocca uccidendo 25 nemici con un veicolo.
- Palloni esplosivi – codice: ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ → (freccia giù, su, sx, sx, dx, giù, giù, su, dx) – si sblocca colpendo 20 nemici con attacchi esplosivi.
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I trucchi di GTA 6 per sbloccare i veicoli
Ecco invece qualche trucco per sbloccare i veicoli.
- Maibatsu Boomazoom – codice: ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ← (freccia sx, su, dx, giù, sx, sx, su, sx) – si sblocca portando a termine 5 sfide shopping.
- HVY Bulldozer – codice: ← ↑ → ↓ ← → → ↓ (freccia sx, su, dx, giù, sx, dx, dx, giù) – si sblocca quando si scopre l'HVY Bulldozer nel menu dei progressi.
- MTL Pumper – codice: ← ↑ → ↓ ← → → ↑ (freccia sx, su, dx, giù, sx dx, dx, su) – si sblocca quando si scopre l’MTL Pumper nel menu dei progressi.
Altri trucchi: effetti grafici e meteo
- Cataclisma – codice: ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← → → (freccia giù, giù, su, dx, dx, su, sx, sx, dx, dx) - si sblocca quando si scopre la Martha's Vamos nel menu dei progressi.
- Ciclo del meteo – codice: ↓ → ↑ ↓ → ↑ → (freccia giù, dx, su, giù, dx, su, dx) – non è ancora chiaro come si sblocca.
- Dollhouse – codice: ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ↓ → (freccia giù, giù, su, dx dx, su, sx sx, giù, dx) – non è ancora chiaro come si sblocca.
- Faded Glory – codice: ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ← (freccia giù, giù, su, dx, dx, su, sx, sx, sx) – non è ancora chiaro come si sblocca.
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