Si sono introdotti nel deposito degli autobus di via Petrarca, a Rovigo, danneggiando dieci mezzi prima di rubarne uno e finire in un fossato dopo una corsa di otto chilometri. I due sono stati denunciati per furto, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e guida senza patente ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il bilancio è di dieci autobus danneggiati, un pullman rubato e una corsa di otto chilometri finita in un fossato. Due minorenni sono stati denunciati dagli agenti della Squadra Mobile di Rovigo per un folle blitz messo in atto ieri sera nel deposito di Busitalia Veneto, in via Petrarca. A quanto emerso dalle indagini, i ragazzini avrebbero voluto imitare GTA VI, il celeberrimo videogioco uscito proprio a mezzanotte. In un video realizzato mentre si trovavano a bordo del bus e poi postato sui social, li si sente infatti fare riferimento al videogioco.

Il furto e la fuga a piedi I giovani si sono introdotti nel deposito intorno alle 23, quando avrebbero in un primo momento danneggiato gli autobus parcheggiati, infrangendo i vetri e rompendo le macchinette obliteratrici. Poi hanno deciso di rubarne uno e sono partiti in direzione Lendinara, nel Rodigino, fermandosi solo sulla strada regionale 88 in zona rurale, quando il mezzo è uscito di strada. A quel punto sarebbero fuggiti a piedi. Le indagini della Squadra Mobile e dell'Ufficio prevenzione generale, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Minorenni di Venezia, hanno preso il via immediatamente, consentendo di identificare i presunti autori e poi rintracciarli presso la stazione ferroviaria di Rovigo. I due sono stati denunciati per furto, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e guida senza patente. Vedi anche GTA VI, il videogioco più atteso di sempre è uscito in tutto il mondo

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