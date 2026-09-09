GTA VI, perché un videogioco può diventare un'ossessione globale

Per quasi trent’anni Grand Theft Auto ha insegnato a milioni di giocatori a rubare automobili, organizzare colpi e scappare dalla polizia. Ora qualcuno ha provato a rubare GTA stesso. Mentre Take-Two dà la caccia al misterioso “leaker” Cyberleek, il 19 novembre arriverà GTA VI: l’ultimo passo di una saga partita da poche strade pixelate e diventata uno dei più grandi fenomeni della storia dei videogiochi