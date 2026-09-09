Lascio l'Italia e fondo una società a New York

Vittoria Tomassini, classe 1994, ha lasciato Roma per New York: “Qui ho scoperto quanto vale il mio talento”. Oggi è creative director, ha fondato una sua società specializzata nella brand identity e possiede un visto “speciale”. “In Italia mi sentivo un pesce con le ali. Qui non sono venuta per sopravvivere, ma per costruirmi una posizione. Fatturo in trenta giorni quello che guadagnerei in sei mesi. Il paradosso? In italia sarei disoccupata”
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