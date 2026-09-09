I costi del piano economico di Vannacci per l'Italia sono sostenibili?

Dalla moneta fiscale alla maggiore flessibilità sui vincoli europei, la BIP di Futuro Nazionale mette in discussione l'attuale impostazione dei conti pubblici. Sul fronte demografico, invece, prevede una lunga serie di incentivi alle nascite e il ritorno in patria di milioni di lavoratori stranieri. Un insieme di misure che solleva interrogativi su deficit, debito, crescita e disponibilità di manodopera
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