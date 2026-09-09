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Ci sono Paesi dove il rischio di tortura è ancora molto alto

Roberta Cavaglià
©Getty

Il Global Torture Index stima che la popolazione di Russia, Iran, Afghanistan, Bielorussia, Libia, El Salvador, Etiopia e Nicaragua sia ad alto rischio di subire tortura. In Europa, Ungheria e Francia sono considerate a rischio notevole, mentre in Spagna e Italia il rischio è moderato

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