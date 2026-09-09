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“Arrogante” e “irresponsabile”: come descrivono Trump gli americani?

Gianluca De Feo

Youtrend

Sullo sfondo di un tasso di popolarità che resta in forte crisi, YouGov ha chiesto agli americani di esprimersi su una lista di aggettivi per scegliere quelli che più rappresentano il presidente. In cima alla classifica c'è "arrogante" con il 66% degli statunitensi che ritiene che lo descriva molto bene, ma colpisce anche "inefficace", che ha registrato la crescita maggiore

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