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L'Onu piace ancora? Il sondaggio in 37 Paesi

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

A fronte di un giudizio globale che resta positivo, vediamo dove si è deteriorata l'immagine di questa istituzione internazionale e dove le opinioni sono spaccate. Il sondaggio del Pew Research Center evidenzia inoltre una dinamica interessante: i giovani guardano al palazzo di vetro con più fiducia rispetto ai più anziani

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