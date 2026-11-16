Black Friday, da Mediaworld a Unieuro: quando inizia e quanto dura

Anche Unieuro ha già comunicato il calendario delle proprie iniziative. La catena ha annunciato che la Black Week 2026 partirà lunedì 23 novembre e proseguirà fino a lunedì 30 novembre, includendo quindi sia il Black Friday sia il Cyber Monday. La settimana di promozioni durerà complessivamente otto giorni, contando anche le due date di inizio e fine. Le offerte riguarderanno quasi tutte le tipologie di prodotti in vendita: smartphone, televisori, elettrodomestici, informatica e prodotti per il gaming. In sintesi, quindi, non sarà necessario attendere necessariamente venerdì 27 novembre: le promozioni di Unieuro cominceranno quattro giorni prima e si concluderanno il lunedì successivo. Anche qui, il periodo di sconti è però più lungo: sono già disponibili varie occasioni di sconto in attesa della Black Week, anche se non c’è un unico calendario vero e proprio valido per tutte le iniziative.