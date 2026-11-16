Black Friday, da Mediaworld a Unieuro: quando inizia e quanto dura

Black Friday 2026, da Mediaworld a Unieuro: quando inizia, quanto dura e quando finisceTecnologia
Introduzione
Il Black Friday 2026 si avvicina. L'appuntamento con una delle giornate di sconti più attese dell'anno è fissato per venerdì 27 novembre. Le promozioni, tuttavia, non si concentreranno soltanto nelle 24 ore del venerdì.
Come ormai avviene da diversi anni, molti rivenditori anticipano le offerte con iniziative che si estendono per settimane: sono soprattutto i principali rivenditori di elettronica ed elettrodomestici che hanno già iniziato a lanciare le prime promozioni. Tra i primi a muoversi ci sono MediaWorld e Unieuro, che hanno già svelato le date delle loro campagne.
Quello che devi sapere
Quando inizia il Black Friday 2026 e qual è la data ufficiale
La data del Black Friday cambia ogni anno, perché è legata al calendario del Giorno del Ringraziamento che si celebra negli Stati Uniti (il Thanksgiving Day): la ricorrenza cade ogni venerdì successivo al quarto giovedì di novembre. Nel 2026 il Thanksgiving sarà giovedì 26 novembre, mentre il Black Friday arriverà il giorno dopo, venerdì 27 novembre. La giornata rappresenta tradizionalmente l'avvio della stagione degli acquisti natalizi e coinvolge negozi fisici e piattaforme di commercio elettronico. Negli anni l'appuntamento si è trasformato in un periodo promozionale più ampio, con offerte anticipate anche all'inizio di novembre e, in alcuni casi, già a ottobre. In molti casi si parla ormai infatti di Black November, un'estensione delle iniziative commerciali distribuite nell'arco di più settimane.
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Black Friday 2026, le date di MediaWorld
Tra le catene che hanno già dato il via alle promozioni c'è MediaWorld. Sul sito ufficiale negli scorsi giorni è stata lanciata la prima fase del Black Friday 2026, Black Friday Ep.1, con offerte disponibili sia online che nei punti vendita fino allo scorso 11 novembre. La campagna ufficiale va ben al di là della prima fase: MediaWorld indica infatti il 27 novembre come data del Black Friday vero e proprio e anticipa che le attività promozionali partiranno qualche giorno prima. Al momento, tuttavia, non è ancora stato pubblicato un calendario completo con tutte le date delle successive iniziative e la loro conclusione. Il 30 novembre è invece la data del Cyber Monday, che tradizionalmente accompagna la chiusura del periodo di offerte.
Unieuro, quando inizia la Black Week e quando finisce
Anche Unieuro ha già comunicato il calendario delle proprie iniziative. La catena ha annunciato che la Black Week 2026 partirà lunedì 23 novembre e proseguirà fino a lunedì 30 novembre, includendo quindi sia il Black Friday sia il Cyber Monday. La settimana di promozioni durerà complessivamente otto giorni, contando anche le due date di inizio e fine. Le offerte riguarderanno quasi tutte le tipologie di prodotti in vendita: smartphone, televisori, elettrodomestici, informatica e prodotti per il gaming. In sintesi, quindi, non sarà necessario attendere necessariamente venerdì 27 novembre: le promozioni di Unieuro cominceranno quattro giorni prima e si concluderanno il lunedì successivo. Anche qui, il periodo di sconti è però più lungo: sono già disponibili varie occasioni di sconto in attesa della Black Week, anche se non c’è un unico calendario vero e proprio valido per tutte le iniziative.
Euronics, Black Friday dal 29 ottobre al 30 novembre
Tra i rivenditori di prodotti elettronici ed elettrodomestici che hanno già attivato una campagna dedicata c'è anche Euronics. Sul sito ufficiale è disponibile la sezione Black Friday 2026, con promozioni che, secondo il calendario pubblicato, sono partite dallo scorso 29 ottobre e che proseguiranno fino al 30 novembre. Quella di Euronics è quindi una delle campagne più lunghe tra quelle annunciate dai principali operatori del settore: quasi cinque settimane di offerte, con sconti che coprono dagli smartphone ai televisori, dai notebook agli elettrodomestici. Le promozioni sono disponibili sia attraverso il sito che nei vari punti vendita.
Il Black Friday 2026 di Expert
E ancora, anche Expert ha anticipato il Black Friday con la campagna Black Friday Revolution, che è stata attiva dal 5 all'11 novembre. Una seconda iniziativa partirà il 17 novembre e proseguirà fino a martedì 1° dicembre, quindi anche oltre la scadenza del Cyber Monday del 30 novembre.
Come prepararsi agli acquisti durante il Black Friday
Per evitare acquisti dettati soltanto dalla percezione di uno sconto, è consigliabile individuare in anticipo i prodotti che si desidera comprare e controllarne il prezzo nelle settimane precedenti. In questo modo sarà più semplice capire se la promozione rappresenta un risparmio effettivo oppure se il prezzo è rimasto sostanzialmente invariato.
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