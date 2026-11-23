Un disco di pollo fritto al posto del video gioco Grand Theft Auto VI. Chi ha acquistato la confezione uscita il 19 novembre si è ritrovato in mano una custodia con l'alloggiamento centrale vuoto. Una delusione che KFC Spagna ha trasformato in campagna pubblicitaria decidendo di regalare un disco di pollo fritto a chi si presentava al bancone con la scatola senza contenuto. L'iniziativa "The Replacement Disc" si è svolta il 19 e il 20 novembre, dalle 16 alle 20 o fino a esaurimento scorte, in dieci locali della catena distribuiti tra Madrid, Barcellona, Valencia, Saragozza e Malaga.

Bastava mostrare la custodia del gioco per ricevere il premio

Il pollo è stato modellato con una sagoma circolare che imita quella di un CD e consegnato dentro un astuccio azzurro che riproduce la confezione di un videogioco, con una copertina da collezione dedicata al Colonnello Sanders, presentato come protagonista di un suo ipotetico open world. Kerman Romeo, responsabile marketing di KFC Spagna, ha spiegato: "In KFC stiamo sempre dalla parte dei temi che stanno a cuore alla community, così ci è venuto in mente che il modo migliore per rendere visibile l'assenza del disco fosse regalarne uno di pollo fritto”. La pubblicità dell'azienda ha superato i 24.000 like e molti utenti hanno messo in dubbio l'autenticità dell'annuncio; l'account spagnolo ha quindi diffuso le foto della confezione per confermare che l'operazione fosse reale.