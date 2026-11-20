"Credo di aver scoperto, lavorando con Claude, una dimostrazione dell'ipotesi di Riemann". Lo ha scritto Levent Alpöge, matematico e dipendente dell'azienda da poco quotata di Borsa. Ora però è necessario che gli esperti verifichino se l'ipotesi sia stata codificata correttamente e se la dimostrazione sia effettivamente valida

Levent Alpöge, matematico e dipendente di Anthropic – azienda specializzata in intelligenza artificiale – ha dichiarato di recente di aver dimostrato il problema più famoso della matematica utilizzando un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM). "Credo di aver scoperto, lavorando con Claude, una dimostrazione dell'ipotesi di Riemann", ha scritto Alpöge in una nota pubblicata sul proprio sito web.

L'ipotesi di Riemann è la congettura, risalente al 1859, secondo la quale gli zeri "interessanti" della funzione zeta stanno tutti su una retta verticale. La funzione zeta è quella che descrive la distribuzione dei numeri primi, il limite inferiore è la quota minima dimostrata di zeri sulla retta. Anthropic ha raccontato che una versione di ricerca non rilasciata di Claude, l'AI sviluppata dall'azienda da poco quotata in Borsa, avrebbe alzato dal 41,6% al 67,2% il limite inferiore della quota di zeri della funzione zeta di Riemann che stanno sulla retta prevista dall'ipotesi. Non si tratterebbe, dunque, di una dimostrazione completa dell'ipotesi. Anche considerando il fatto che Alpöge ha dichiarato di averla dimostrata con Claude, ma senza verifica indipendente.

Un premio importante

L'ipotesi di Riemann, da quando è stata proposta, è diventata il punto di riferimento fondamentale per l'intera teoria dei numeri, oltre che il problema aperto più celebre in matematica. Lo spiega il sito "Scientific American" che ricorda come si tratti di uno dei pochi quesiti irrisolti per i quali il "Clay Mathematics Institute" ha messo in palio un premio del valore di un milione di dollari. Nel tentativo di risolvere il quesito, una prima apertura è arrivata lo scorso ottobre, quando una delle dimostrazioni contenute nell'enorme mole di risultati matematici rilasciati da OpenAI ha compiuto passi avanti significativi nella comprensione dei numeri primi.

Il linguaggio di programmazione Lean

Ora, parrebbe che la sfida sia giunta al termine. Alpöge ha pubblicato la dimostrazione ottenuta con Claude, codificata nel linguaggio di programmazione Lean, che permette di verificare la correttezza matematica di ogni singolo passaggio. Sebbene possano sorgere complicazioni tecniche con Lean, non dovrebbe volerci molto tempo affinché gli esperti verifichino se l'ipotesi sia stata codificata correttamente e se la dimostrazione sia effettivamente valida. Qualora ciò venisse confermato, si concluderebbe un anno in cui le capacità matematiche dell'intelligenza artificiale si sono evolute enormemente. "Se la dimostrazione si rivelasse corretta e venisse compresa, essa completerebbe un dizionario tra diversi rami della matematica, i cui collegamenti erano finora solo parziali", ha commentato Hector Pasten, matematico presso la Pontificia Università Cattolica del Cile. "È qualcosa di simile a una Stele di Rosetta".