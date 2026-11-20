Lo studio legale Ontier e la tech company italiana Contents hanno presentato una soluzione innovativa per tutelare la voce degli artisti nell'era dell'intelligenza artificiale
In occasione della Milano Music Week, lo studio legale Ontier e la tech company italiana Contents hanno presentato una soluzione innovativa per tutelare la voce degli artisti nell'era dell'intelligenza artificiale. Al centro del progetto un Dataset AI proprietario, che consente agli artisti di creare, gestire e valorizzare la propria voce sintetica, proteggendola da utilizzi non autorizzati da parte di terzi.
In crescita il mercato dei contenuti musicali generati con l'AI
La necessità di nuovi strumenti di tutela nasce dalla crescita del mercato dei contenuti musicali generati dall'AI, destinato a raggiungere i 40 miliardi di euro entro il 2028. Secondo uno studio di CISAC e PMP Strategy, entro la stessa data il 24% dei ricavi dei creatori musicali, pari a circa 4 miliardi di euro, potrebbe essere a rischio, tra utilizzo non autorizzato delle opere da parte dei modelli di IA, clonazioni vocali e sostituzione delle tradizionali fonti di reddito.
Come funziona il Dataset AI
La soluzione sviluppata da Ontier e Contents combina competenze giuridiche e tecnologiche. L'artista affida a una propria società la creazione di un Dataset AI basato sulla propria voce naturale e la gestione economica della corrispondente voce sintetica. La voce naturale e i relativi utilizzi restano invece di esclusiva titolarità dell'artista. Il modello consente alla società di detenere il Dataset AI e i diritti economici sulla voce sintetica, tutelando il database attraverso il diritto d'autore e rendendo la struttura societaria finanziabile, aperta a nuovi soci o trasferibile a terzi. "L'artista stabilisce definitivamente la proprietà esclusiva del Dataset AI sulla propria voce sintetica, aprendola a nuove utilizzazioni e a nuove fonti di ricavo", spiegano Luca Pardo e Pierluigi De Palma di Ontier. Contents, come sottolinea Massimiliano Squillace, contribuisce a garantire che ogni utilizzo della voce sintetica sia autorizzato, tracciato e remunerato.
Il caso di Luciano Pavarotti
Ospite dell'incontro Nicoletta Mantovani, presidente onorario dell'Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, che ha richiamato l'attenzione sulle implicazioni etiche della clonazione vocale. Le nuove tecnologie permettono infatti di realizzare contenuti in cui il tenore canta in lingue mai utilizzate, partecipa a concerti mai avvenuti o pronuncia parole mai dette. Per Mantovani è fondamentale che gli artisti possano definire in vita regole precise sull'utilizzo futuro della propria voce e della propria immagine, tutelando non soltanto gli interessi economici, ma anche l'identità e la libertà artistica.