In crescita il mercato dei contenuti musicali generati con l'AI

La necessità di nuovi strumenti di tutela nasce dalla crescita del mercato dei contenuti musicali generati dall'AI, destinato a raggiungere i 40 miliardi di euro entro il 2028. Secondo uno studio di CISAC e PMP Strategy, entro la stessa data il 24% dei ricavi dei creatori musicali, pari a circa 4 miliardi di euro, potrebbe essere a rischio, tra utilizzo non autorizzato delle opere da parte dei modelli di IA, clonazioni vocali e sostituzione delle tradizionali fonti di reddito.

Come funziona il Dataset AI

La soluzione sviluppata da Ontier e Contents combina competenze giuridiche e tecnologiche. L'artista affida a una propria società la creazione di un Dataset AI basato sulla propria voce naturale e la gestione economica della corrispondente voce sintetica. La voce naturale e i relativi utilizzi restano invece di esclusiva titolarità dell'artista. Il modello consente alla società di detenere il Dataset AI e i diritti economici sulla voce sintetica, tutelando il database attraverso il diritto d'autore e rendendo la struttura societaria finanziabile, aperta a nuovi soci o trasferibile a terzi. "L'artista stabilisce definitivamente la proprietà esclusiva del Dataset AI sulla propria voce sintetica, aprendola a nuove utilizzazioni e a nuove fonti di ricavo", spiegano Luca Pardo e Pierluigi De Palma di Ontier. Contents, come sottolinea Massimiliano Squillace, contribuisce a garantire che ogni utilizzo della voce sintetica sia autorizzato, tracciato e remunerato.