Quattro titoli, quattro modi diversi di vivere il mondo dei videogiochi. Nella puntata di novembre di 4 videogiochi spazio all'attesissimo GTA 6, al fascino senza tempo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, alle strategie calcistiche di Football Manager 27 e alle battaglie frenetiche di Warhammer Survivors. Un viaggio tra grandi ritorni, innovazione e avventure virtuali

GTA VI è uno dei videogiochi più attesi di sempre. A tredici anni dal precedente capitolo, la saga di Grand Theft Auto torna con un'avventura che promette di rivoluzionare il mondo dei videogiochi. Si torna a Vice City, la metropoli ispirata a Miami, tra spiagge assolate, grattacieli, locali notturni e quartieri dominati dalla criminalità. Un universo virtuale gigantesco, ricco di dettagli, dove ogni strada può nascondere una sorpresa e ogni scelta può cambiare il corso dell'avventura. Protagonisti Jason e Lucia, una coppia di criminali coinvolta in una storia fatta di rapine, inseguimenti mozzafiato, tradimenti e colpi di scena. Ma GTA 6 non è soltanto azione. È anche libertà di esplorazione, con un mondo aperto che promette ambientazioni ancora più realistiche, personaggi credibili e una città in continua evoluzione. E su PlayStation 5, grazie al controller DualSense, anche l'esperienza di gioco punta a diventare più coinvolgente, con vibrazioni e sensazioni che accompagnano il giocatore durante l'azione. Il risultato è un'avventura spettacolare, capace di alzare ancora una volta l'asticella dei videogiochi a mondo aperto.

A quasi trent'anni dal debutto, The Legend of Zelda: Ocarina of Time conserva intatto tutto il suo fascino. Considerato uno dei videogiochi più importanti della storia, ci porta nel magico regno di Hyrule, nei panni del giovane Link, chiamato a salvare la principessa Zelda e a fermare il malvagio Ganondorf. Un'avventura straordinaria tra templi misteriosi, combattimenti, enigmi da risolvere e viaggi nel tempo, che permettono di esplorare il mondo di gioco in epoche differenti. Al centro della storia c'è una magica ocarina, uno strumento musicale capace di attivare poteri speciali e diventare fondamentale per proseguire nell'avventura. Il punto di forza resta un gameplay ancora oggi sorprendentemente coinvolgente, capace di alternare esplorazione, azione e rompicapi, con un sistema di combattimento che all'epoca ha rivoluzionato il genere. E poi ci sono le ambientazioni, le musiche indimenticabili e una storia che continua a emozionare anche le nuove generazioni. Un grande classico che dimostra come, anche a distanza di quasi tre decenni, certe avventure non invecchino mai.

Non basta quindi acquistare i campioni migliori. Servono intuizione, capacità di gestione e soprattutto una buona lettura delle partite. Perché in Football Manager ogni scelta conta, dentro e fuori dal campo. E anche una piccola squadra può trasformarsi, stagione dopo stagione, in una grande protagonista.

Mercato, allenamenti, tattiche e partite da vincere. Con Football Manager 27 si torna a vestire i panni dell'allenatore, ma anche del direttore sportivo, con l'obiettivo di costruire una squadra vincente e portarla ai vertici del calcio mondiale. Dalla scelta dei giocatori alle trattative di mercato, dalla gestione dello spogliatoio alla preparazione delle partite, ogni decisione può fare la differenza. L'esperienza punta a diventare ancora più realistica, grazie ad animazioni migliorate, stadi più dettagliati e un'atmosfera capace di ricreare la tensione delle grandi sfide. Ma la vera novità è il controllo tattico in tempo reale, che permette di intervenire direttamente dalla panchina, modificando moduli, strategie e movimenti dei giocatori durante la partita.

Warhammer survivors

Sopravvivere è l'unica regola. In Warhammer Survivors si viene catapultati in un universo dominato dal caos, dove bisogna affrontare eserciti di mostri, orde di nemici e creature spaventose, tra esplosioni, armi devastanti e combattimenti senza sosta.

L'obiettivo è semplice: resistere il più a lungo possibile, eliminando ondate di avversari sempre più numerose e pericolose. Ma per riuscirci non basta premere qualche pulsante. Servono riflessi pronti, strategia e soprattutto la capacità di scegliere i potenziamenti giusti al momento giusto. Il gioco mescola azione frenetica e strategia, con personaggi da sbloccare, abilità speciali e un arsenale che diventa sempre più potente man mano che si avanza nell'avventura. La grafica in pixel art richiama i grandi classici del passato, con uno stile rétro che si combina con effetti spettacolari e battaglie caotiche, dove lo schermo si riempie letteralmente di nemici.

Il risultato è un'esperienza immediata, divertente e adrenalinica, dove ogni partita è diversa dalla precedente. E soprattutto, dove sopravvivere anche soltanto qualche secondo in più può trasformarsi in una vera impresa.