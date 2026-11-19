La campagna di phishing, come segnalato dallo stesso sito delle Entrate, “mira alla diffusione di un malware per dispositivi Android”. Il malware, un trojan riconducibile alla famiglia Mirax, si introduce sfruttando un finto aggiornamento dell'app IO e intercetta i dati presenti nei telefoni delle vittime, comprese credenziali bancarie, sms e codici di autenticazione OTP

Un falso sito dell'Agenzia delle Entrate e un falso aggiornamento dell’App IO sono usati per diffondere malware nei dispositivi Android. La truffa parte da un sito che, se visualizzato da dispositivo mobile, riprende fedelmente la schermata ufficiale dell’Agenzia delle Entrate: una volta aperta la pagina, compare l’avviso che informa gli utenti della necessità di scaricare l’App per poter continuare a operare sul portale. L’utente viene invitato a scaricare un’applicazione per Android tramite un file APK che, una volta avviato, mostra anche una falsa schermata dell'App IO che invita a installare un aggiornamento presentato come “necessario per continuare a usare il servizio”.

Avviso dell'Agenzia delle Entrate

A individuare la truffa è stato il CERT-AGID, il Computer emergency response team dell'Agenzia per l'Italia digitale, ovvero la struttura dedicata alla sicurezza informatica preventiva e alla promozione della cultura cyber nella Pubblica amministrazione italiana. A diffondere la notizia è la stessa Agenzia delle Entrate che mette in guardia gli utenti sulla truffa che mira “alla diffusione di un malware per dispositivi Android”. Il virus in questione, spiega l’Agenzia, “è di tipo trojan ed è riconducibile alla famiglia Mirax; durante la sua esecuzione, questi malware possono intercettare un’ampia gamma di dati presenti nel dispositivo delle vittime, tra cui credenziali bancarie, SMS e codici di autenticazione OTP, inviandole in seguito agli artefici della truffa”.