Gli esoscheletri scendono dai sentieri di montagna e arrivano nel cuore di Milano. Hypershell ha aperto in Piazza Gae Aulenti il suo primo spazio fisico in Italia, un pop-up store dove fino al 6 dicembre è possibile vedere, indossare e provare i dispositivi del marchio. Un passaggio interessante soprattutto per una categoria ancora poco conosciuta dal grande pubblico, che difficilmente si comprende fino in fondo senza una prova diretta. Hypershell X lo avevamo già testato lo scorso anno sui sentieri del Piano dei Resinelli, vicino a Lecco: una struttura che si indossa intorno alla vita e si fissa sopra le ginocchia, con due motori che accompagnano il movimento delle gambe e un sistema di intelligenza artificiale capace di adattare progressivamente l’assistenza al modo in cui ci muoviamo. Il principio ricorda, per certi versi, quello di una e-bike: non elimina lo sforzo, ma interviene per aiutare chi lo indossa.

Dagli algoritmi alla modalità fitness

Nel pop-up store milanese abbiamo toccato con mano la nuova generazione della gamma Hypershell, con modelli come Pro S e Ultra S e il nuovissimo X Ultra S. L’evoluzione riguarda sì struttura e prestazioni, ma soprattutto la componente software: algoritmi e funzioni smart aggiornati permettono all’esoscheletro di riconoscere meglio il contesto in cui ci si sta muovendo e il tipo di movimento dell’utente, regolando di conseguenza l’assistenza. Accanto alle modalità pensate per agevolare camminate e percorsi più impegnativi compare anche una modalità fitness che ribalta in parte il concetto stesso di esoscheletro: invece di limitarsi ad aiutare le gambe, può essere utilizzata per aumentarne il lavoro e contribuire all’allenamento. Il principio di fondo, però, resta quello già sperimentato con Hypershell X: i motori affiancano il movimento dell’utente e l’intelligenza artificiale cerca di comprenderne passo, ritmo e attività per fornire l’assistenza nel momento in cui serve.

Non soltanto trekking: quando l’esoscheletro aiuta a camminare

È proprio provandoli dal vivo che emerge uno degli aspetti più interessanti di questi dispositivi: il loro utilizzo può andare oltre trekking, escursioni e sport. Nel pop-up store abbiamo incontrato anche una persona anziana con difficoltà nella deambulazione che ci ha raccontato come l’esoscheletro le abbia permesso di tornare a fare qualcosa che nel tempo era diventato molto difficile: camminare. “Lo uso per andare a camminare, cosa che prima non riuscivo più a fare. Si adatta bene ai movimenti che faccio, mi aiuta quando c’è bisogno, in salita o se il terreno è sconnesso, aiuta a stabilizzare la coordinazione”, ci ha spiegato. Una testimonianza che mostra una possibile dimensione ulteriore della robotica indossabile, pur senza trasformare un prodotto consumer in un dispositivo medico. Per Hypershell quello di Milano rappresenta anche un passo nella strategia di espansione italiana: oltre al pop-up, il marchio sta sviluppando con Attiva una rete distributiva che conta già più di cento punti vendita selezionati sul territorio nazionale.