Il 18 e 19 novembre torna a Roma il Forum ICT Security, appuntamento dedicato alla sicurezza informatica. Due giornate di incontri tra istituzioni, imprese ed esperti per discutere di intelligenza artificiale, cyberattacchi, nuove normative europee e protezione delle infrastrutture strategiche

Prende il via oggi, mercoledì 18 novembre, la 24ª edizione del Forum ICT Security , uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla cybersicurezza. L'evento si svolge fino a giovedì 19 novembre presso l'Auditorium della Tecnica di Roma, in viale Umberto Tupini 65, e riunisce rappresentanti delle istituzioni, aziende, ricercatori ed esperti di sicurezza informatica. Al centro del confronto ci sono le nuove minacce digitali, l'impatto dell'intelligenza artificiale e le strategie per proteggere dati, imprese e infrastrutture critiche. La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.

La prima giornata si apre alle con l'accoglienza dei partecipanti, seguita da una tavola rotonda dedicata all'applicazione della direttiva europea NIS2, che rafforza gli obblighi di sicurezza informatica per imprese e organizzazioni considerate essenziali o importanti. Il confronto affronta le responsabilità dei consigli di amministrazione, degli amministratori delegati e dei responsabili della cybersecurity, anche alla luce dei primi procedimenti legati alla normativa. Tra gli altri temi della giornata figurano i rischi dell'intelligenza artificiale utilizzata nelle aziende, la protezione delle informazioni riservate e le nuove tecniche di attacco.

Seconda giornata

La seconda giornata, giovedì 19 novembre, si concentra soprattutto sulla protezione delle infrastrutture strategiche. Alle 9 è prevista la tavola rotonda “Mediterraneo cyber: cavi sottomarini, hub portuali, kinetic spillover”, dedicata alla sicurezza delle reti di comunicazione e delle infrastrutture marittime. Il dibattito affronterà le conseguenze delle tensioni geopolitiche sulla sicurezza digitale, con particolare attenzione ai cavi sottomarini attraverso cui transitano le comunicazioni internazionali. Tra i partecipanti figurano rappresentanti della Marina Militare, delle autorità portuali e delle aziende di telecomunicazioni. La chiusura dei lavori è prevista alle 16.30.

Temi dell'edizione 2026

Oltre all'intelligenza artificiale, il Forum affronta la sicurezza dei servizi cloud, la protezione delle identità digitali, la gestione degli attacchi informatici e la continuità operativa delle aziende. Particolare attenzione è riservata al quadro normativo europeo, dal Digital Operational Resilience Act (Dora) al Cyber Resilience Act e all'AI Act. Tra gli argomenti figurano anche la crittografia post-quantistica, le nuove tecnologie per proteggere le informazioni e la sicurezza dei sistemi industriali. L'obiettivo è discutere come rendere più resilienti organizzazioni e servizi essenziali in un contesto di minacce informatiche sempre più complesse.