Il 18 e 19 novembre torna a Roma il Digital Italy Summit, giunto alla sua undicesima edizione. Al centro dell'evento, organizzato da The Innovation Group, l'intelligenza artificiale, la sovranità digitale europea, la trasformazione della Pubblica amministrazione e le sfide tecnologiche che attendono l'Italia dopo il Pnrr

Il futuro digitale dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale, dalla sicurezza delle infrastrutture e dalla capacità di ridurre la dipendenza tecnologica dall'estero. Sono questi i temi al centro del Digital Italy Summit 2026 , in programma a Roma il 18 e 19 novembre. L'evento, organizzato da The Innovation Group e giunto all'undicesima edizione, riunirà rappresentanti delle istituzioni, imprese, esperti e protagonisti del settore tecnologico per discutere le prospettive della trasformazione digitale italiana ed europea.

Il titolo scelto per quest'anno è Ridisegnare la Mappa: AI, sovranità e nuovi confini. L'obiettivo è interrogarsi su come l'Italia possa affrontare i cambiamenti tecnologici in corso, rafforzando la propria competitività e sviluppando infrastrutture digitali più sicure e indipendenti.

18 novembre

La prima giornata si svolgerà alla Casina Valadier, con un incontro riservato agli invitati, dalle 15.45 alle 19.30. Il tema sarà la sovranità digitale e il futuro dell'Europa.

Al centro del confronto ci sarà la capacità dei Paesi europei di esercitare un maggiore controllo sui propri dati, sulle infrastrutture informatiche e sulle tecnologie strategiche: una questione che riguarda non soltanto la sicurezza, ma anche l'autonomia economica e politica dell'Unione europea. Tra gli appuntamenti è prevista anche una tavola rotonda dedicata alla possibilità di costruire una strategia italiana per l'innovazione e la sovranità tecnologica, con rappresentanti del mondo industriale e dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

19 novembre

La seconda giornata si terrà allo Spazio Vittoria, a Palazzo Simonetti-Odescalchi, e sarà aperta al pubblico previa registrazione. I lavori inizieranno alle 9.15 con una riflessione sul futuro dell'Agenda digitale italiana dopo il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il confronto riguarderà le priorità necessarie per garantire continuità agli investimenti e ai processi di innovazione avviati negli ultimi anni. Spazio anche all'intelligenza artificiale nella Pubblica amministrazione, seguita da una tavola rotonda che approfondirà il ruolo dei dati e delle nuove tecnologie nella trasformazione dei servizi pubblici, dei processi amministrativi e delle competenze professionali. Tra i partecipanti figurano rappresentanti di AgID, Istat, Sogei e Inps. Nel pomeriggio l'attenzione si sposterà sulle infrastrutture digitali, con incontri dedicati ai data center, alla sicurezza delle reti e alle telecomunicazioni. Si discuterà di come conciliare competitività, indipendenza tecnologica e protezione delle infrastrutture strategiche.



Shaping Up Digital Italy

A chiudere il Summit, dalle 16.30 alle 18, sarà l'incontro Shaping Up Digital Italy, organizzato in collaborazione con Copernicani ETS. Il programma prevede un intervento di Stefano Quintarelli, componente di un gruppo di esperti della Commissione europea, seguito da una tavola rotonda sulla competitività digitale italiana, con esponenti di diverse forze politiche. L'obiettivo sarà individuare una strategia condivisa per affrontare le trasformazioni tecnologiche e rafforzare il ruolo dell'Italia nel contesto europeo.