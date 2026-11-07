Festa del Torrone 2026 a Cremona: programma, eventi e date

Dal 7 al 22 novembre torna a Cremona la Festa del Torrone, con 16 giorni di degustazioni, spettacoli, laboratori e rievocazioni storiche. Tra gli appuntamenti, creazioni giganti di torrone, incontri con i pasticceri e il tradizionale matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Ecco il programma e gli eventi da non perdere ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Torna a Cremona uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno: la Festa del Torrone. Quest'anno la manifestazione, arrivata alla 29esima edizione, si terrà dal 7 al 22 novembre 2026 e durerà per la prima volta 16 giorni consecutivi, coinvolgendo tre fine settimana. Il centro storico della città lombarda si trasformerà in un grande mercato a cielo aperto, tra degustazioni, spettacoli, laboratori, rievocazioni storiche e creazioni giganti di torrone. Il tema scelto per il 2026 è Il Confine, inteso come punto d'incontro tra tradizione e innovazione.

Date e programma La manifestazione prenderà il via sabato 7 novembre con l'inaugurazione alle 10.30 al Palatorrone. Gli stand dei produttori saranno aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20, tra Piazza Stradivari, via Gramsci e Cortile Federico II. L'ingresso alla festa sarà gratuito. Tra le novità gastronomiche ci saranno abbinamenti insoliti, dal torrone allo Spritz ai roll ispirati alla cucina giapponese, fino alle preparazioni salate. Non mancheranno degustazioni, incontri con pasticceri e laboratori per bambini. Il programma completo, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito ufficiale della Festa del Torrone. Approfondimento Fiera del Tartufo: "Cene insolite" tra gusto e solidarietà

Il primo fine settimana sarà dedicato alle degustazioni e alle rievocazioni storiche. Sabato 7 novembre è prevista la White Parade, una sfilata con trampolieri e costumi luminosi. Domenica 8 novembre arriveranno invece le corti rinascimentali, con un corteo storico e spettacoli di sbandieratori in Piazza del Comune. Nella stessa giornata il pasticcere Ernst Knam sarà protagonista di un appuntamento al Palatorrone. Sabato 14 novembre sarà presentata una maxi racchetta da tennis realizzata interamente in torrone, mentre domenica 15 novembre sono attesi il pasticcere Tommaso Foglia e lo spettacolo aereo Arcano, tra acrobazie, musica e luci. Il gran finale arriverà domenica 22 novembre, con la rievocazione del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, celebrato nel 1441. Il corteo storico partirà alle 16, mentre alle 17 si terrà la rappresentazione in Piazza del Comune, con oltre 150 figuranti. Approfondimento Artissima, a Torino torna la fiera dell'arte contemporanea