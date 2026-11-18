La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (Cisa) americana ha invitato le aziende e le organizzazioni ad aggiornare tutti i sistemi basati su Java. Il linguaggio di programmazione targato Oracle (che ha rilasciato una patch, ma non ha commentato la vicenda), oltre a essere molto diffuso su Internet, è ampiamente utilizzato da compagnie aeree, banche, ospedali ed enti governativi.

Secondo l'agenzia, che conferma quanto scoperto dalla startup Calif attraverso l'uso dell'Ai per scoprire le vulnerabilità del linguaggio di programmazione, la falla scoperta espone Java ad attacchi informatici anche molto gravi. Il linguaggio è utilizzato dal 90% delle società Fortune 500 e l'allarme riguarda la potenziale interruzione di servizi web.