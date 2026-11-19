Quattro giorni di simulazione a Roma, dal 16 al 19 novembre, hanno dato il via alla stagione che United Network dedica al talento dei giovani. Il calendario prosegue a gennaio in altre cinque città italiane e nella Capitale, per concludersi poi a New York
Oltre 1.200 studentesse e studenti delle scuole superiori hanno partecipato a Roma, alla 19ª edizione dell’Italian Model United Nations (IMUN), che apre la stagione 2026/2027 di United Network, la più grande organizzazione europea di alta formazione per i giovani, associata alle Nazioni Unite. Dal 16 al 19 novembre, per quattro giorni i ragazzi hanno lavorato come delegati in otto commissioni ispirate agli organismi delle Nazioni Unite, ciascuna impegnata su una delle grandi questioni del nostro tempo. A ogni studente è stato assegnato un Paese. Il confronto si è svolto interamente in inglese secondo le regole di procedura dell’ONU: interventi, trattative, alleanze e mediazioni con la stesura delle risoluzioni, che l’ ultimo giorno viene votata in una grande sessione plenaria con tutti i partecipanti. Per finire stasera la cerimonia di chiusura al Teatro Brancaccio, con l’intervento di Ruben Bondi, chef e content creator, Goodwill Ambassador della FAO, che racconta il proprio percorso e parla di talento e soft skill, e l’esibizione del cantante Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Braschi, che ha partecipato al Festival di Sanremo 2026.
Una parola per tutta la stagione: connected
Il tema che accompagna l’intera edizione 2026/2027 parte da una constatazione: l’aria, l’acqua, il cibo, il clima e la salute attraversano i confini, e dietro ogni sfida globale ci sono sempre altre persone. Nessuno può sottrarsi a questo legame, ognuno può decidere come viverlo. Agli studenti viene chiesto di rifiutare l’indifferenza, alzare lo sguardo dallo schermo, esercitare il pensiero critico e far sentire la propria voce. Le otto commissioni di novembre lo hanno tradotto in dossier molto concreti: si è discusso di libertà di espressione e diritti umani nell’era digitale, di protezione dei dati personali oltre i confini nazionali, di tutela dei giornalisti nelle aree di conflitto. In agenda anche il finanziamento di una gestione sostenibile dei rifiuti elettronici e il recupero delle terre rare, la lotta alla fame nei territori segnati dalla guerra, i bambini privi di identità legale, l’impatto delle discriminazioni sul sistema giudiziario e sulla vita in carcere, le città ripensate con uno sguardo di genere.
Empower Your Talent
Dietro la simulazione c’è un’idea precisa di formazione: United Network accompagna ogni studente nel riconoscere, sviluppare e valorizzare il proprio talento, creativo, logico-matematico, comunicativo o emotivo che sia, attraverso percorsi esperienziali e inclusivi. Le soft skill sono la leva con cui quel talento prende forma: public speaking, negoziazione, pensiero critico, problem solving, leadership, lavoro di squadra, gestione del tempo e dello stress. Ad IMUN, come anche negli altri progetti, si allenano sul campo, secondo il metodo del learning by doing, dopo un Training Course obbligatorio in presenza e con la guida di uno staff giovane, composto da universitari che hanno vissuto in prima persona gli stessi percorsi. La visione è quella di un futuro in cui ogni giovane abbia gli strumenti per esprimersi pienamente, scoprire chi è e capire come contribuire al bene comune. Un talento da coltivare per tutti, senza esclusioni: per questo l’organizzazione mette a disposizione ogni anno oltre 1.000 borse di studio a sostegno delle famiglie. “Connected è una parola che i ragazzi usano ogni giorno. Ad IMUN scoprono un altro modo di essere connessi: ascoltare chi la pensa diversamente, costruire una posizione, difenderla e trovare un punto d’incontro. È in quel momento che il talento di ciascuno diventa visibile, prima di tutto a sé stessi", dichiara Riccardo Messina, Presidente di United Network Europa.
L’intelligenza artificiale, con consapevolezza
Dal 2025 tutte le simulazioni di United Network includono un modulo formativo dedicato all’intelligenza artificiale, curato dal filosofo Andrea Colamedici, fondatore del progetto culturale Tlon e docente di Prompt Thinking all’Istituto Europeo di Design. Il percorso affronta le basi dell’IA, il dialogo critico con questi strumenti e la loro dimensione etica. L’uso dell’IA durante i lavori è regolato da un codice etico adottato dall’organizzazione, fondato su trasparenza, responsabilità e centralità della persona. Dopo l’apertura romana, la stagione IMUN Scuole Superiori prosegue a gennaio con cinque tappe regionali e la seconda edizione nella Capitale: a Torino dall’11 al 13 gennaio 2027, a Napoli dal 12 al 14 gennaio 2027, a Venezia 18-20 gennaio 2027 (in collaborazione con l’Istituto Benedetti Tommaseo) Milano, 10ª edizione: 20-22 gennaio 2027Catania, 11ª edizione: 21-23 gennaio 2027. Roma, 20ª edizione: 26-29 gennaio 2027