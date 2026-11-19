Quattro giorni di simulazione a Roma, dal 16 al 19 novembre, hanno dato il via alla stagione che United Network dedica al talento dei giovani. Il calendario prosegue a gennaio in altre cinque città italiane e nella Capitale, per concludersi poi a New York ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Oltre 1.200 studentesse e studenti delle scuole superiori hanno partecipato a Roma, alla 19ª edizione dell’Italian Model United Nations (IMUN), che apre la stagione 2026/2027 di United Network, la più grande organizzazione europea di alta formazione per i giovani, associata alle Nazioni Unite. Dal 16 al 19 novembre, per quattro giorni i ragazzi hanno lavorato come delegati in otto commissioni ispirate agli organismi delle Nazioni Unite, ciascuna impegnata su una delle grandi questioni del nostro tempo. A ogni studente è stato assegnato un Paese. Il confronto si è svolto interamente in inglese secondo le regole di procedura dell’ONU: interventi, trattative, alleanze e mediazioni con la stesura delle risoluzioni, che l’ ultimo giorno viene votata in una grande sessione plenaria con tutti i partecipanti. Per finire stasera la cerimonia di chiusura al Teatro Brancaccio, con l’intervento di Ruben Bondi, chef e content creator, Goodwill Ambassador della FAO, che racconta il proprio percorso e parla di talento e soft skill, e l’esibizione del cantante Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Braschi, che ha partecipato al Festival di Sanremo 2026.

Una parola per tutta la stagione: connected Il tema che accompagna l’intera edizione 2026/2027 parte da una constatazione: l’aria, l’acqua, il cibo, il clima e la salute attraversano i confini, e dietro ogni sfida globale ci sono sempre altre persone. Nessuno può sottrarsi a questo legame, ognuno può decidere come viverlo. Agli studenti viene chiesto di rifiutare l’indifferenza, alzare lo sguardo dallo schermo, esercitare il pensiero critico e far sentire la propria voce. Le otto commissioni di novembre lo hanno tradotto in dossier molto concreti: si è discusso di libertà di espressione e diritti umani nell’era digitale, di protezione dei dati personali oltre i confini nazionali, di tutela dei giornalisti nelle aree di conflitto. In agenda anche il finanziamento di una gestione sostenibile dei rifiuti elettronici e il recupero delle terre rare, la lotta alla fame nei territori segnati dalla guerra, i bambini privi di identità legale, l’impatto delle discriminazioni sul sistema giudiziario e sulla vita in carcere, le città ripensate con uno sguardo di genere.

Empower Your Talent Dietro la simulazione c’è un’idea precisa di formazione: United Network accompagna ogni studente nel riconoscere, sviluppare e valorizzare il proprio talento, creativo, logico-matematico, comunicativo o emotivo che sia, attraverso percorsi esperienziali e inclusivi. Le soft skill sono la leva con cui quel talento prende forma: public speaking, negoziazione, pensiero critico, problem solving, leadership, lavoro di squadra, gestione del tempo e dello stress. Ad IMUN, come anche negli altri progetti, si allenano sul campo, secondo il metodo del learning by doing, dopo un Training Course obbligatorio in presenza e con la guida di uno staff giovane, composto da universitari che hanno vissuto in prima persona gli stessi percorsi. La visione è quella di un futuro in cui ogni giovane abbia gli strumenti per esprimersi pienamente, scoprire chi è e capire come contribuire al bene comune. Un talento da coltivare per tutti, senza esclusioni: per questo l’organizzazione mette a disposizione ogni anno oltre 1.000 borse di studio a sostegno delle famiglie. “Connected è una parola che i ragazzi usano ogni giorno. Ad IMUN scoprono un altro modo di essere connessi: ascoltare chi la pensa diversamente, costruire una posizione, difenderla e trovare un punto d’incontro. È in quel momento che il talento di ciascuno diventa visibile, prima di tutto a sé stessi", dichiara Riccardo Messina, Presidente di United Network Europa.