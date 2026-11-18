L'Alleanza utilizzerà i modelli di AI del programma Daybreak per individuare vulnerabilità e proteggere le reti alleate. L'accordo, sviluppato con la NCIA, punta a rafforzare la NATO contro minacce e attacchi informatici sempre più sofisticati
Le principali istituzioni della NATO potranno contare sui modelli avanzati di OpenAI per rafforzare le capacità di difesa informatica. L'annuncio, diffuso in occasione dell'evento Nato Edge 2026 di Izmir, segna un nuovo passo nella collaborazione tra l'Alleanza Atlantica e la società statunitense, che metterà a disposizione le proprie tecnologie attraverso il programma Daybreak.
Il ruolo del programma Daybeak
Daybreak è l'iniziativa con cui OpenAI fornisce strumenti di intelligenza artificiale avanzata a organizzazioni autorizzate che operano nel campo della sicurezza informatica. I modelli possono essere impiegati per analizzare software, esaminare attività sospette, verificare vulnerabilità e sviluppare o testare correzioni. La collaborazione con la NATO passa per la NATO Communications and Information Agency (NCIA), l'agenzia tecnologica dell'Alleanza, che garantirà l'accesso agli strumenti AI per la protezione delle reti alleate.
Fino a 300 miliardi di token elaborati
Secondo OpenAI, nell'ambito di questa collaborazione la NATO ha utilizzato fino a 300 miliardi di token. Il dato offre una misura del volume di elaborazione gestito dai modelli, ma non costituisce di per sé un indicatore diretto dell'efficacia operativa delle attività di difesa informatica.
L'AI nelle esercitazioni NATO
La cooperazione tra OpenAI e l'Alleanza non si limita alle attività operative. Come si legge nel comunicato, l'esercitazione Crossed Swords del 2026, organizzata dal Centro di eccellenza per la difesa cibernetica cooperativa della NATO (CCDCOE), ha incluso un nuovo percorso formativo in cui i partecipanti hanno creato, implementato e valutato agenti di intelligenza artificiale per operazioni cibernetiche, utilizzando OpenAI Daybreak nell'ambiente tecnico. L'addestramento ha messo i partecipanti a fianco di questi sistemi in qualità di operatori, con particolare attenzione al mantenimento della supervisione umana.
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La posizione di OpenAI e della Nato
OpenAI sottolinea che l'obiettivo dell'iniziativa è mettere le tecnologie più avanzate a disposizione dei difensori autorizzati, affinché possano individuare e correggere le vulnerabilità. Sulla stessa linea il direttore generale della NCIA, Dylan Browne, che ha definito i modelli AI per la difesa informatica "un salto generazionale", nella cybersicurezza. Secondo Browne, "queste tecnologie rafforzano la nostra resilienza informatica, migliorano il nostro vantaggio operativo e consolidano la nostra capacità di proteggere le infrastrutture digitali critiche su scala e velocità senza precedenti. Man mano che ne amplieremo l'adozione, acquisiremo una comprensione più approfondita del consumo di token, dei modelli di utilizzo e degli aspetti economici sottostanti ai modelli di intelligenza artificiale. Questa conoscenza ci aiuterà a ottimizzare i costi, valutare le soluzioni concorrenti e prendere decisioni di approvvigionamento informate".