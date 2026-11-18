La cooperazione tra OpenAI e l'Alleanza non si limita alle attività operative. Come si legge nel comunicato, l'esercitazione Crossed Swords del 2026, organizzata dal Centro di eccellenza per la difesa cibernetica cooperativa della NATO (CCDCOE), ha incluso un nuovo percorso formativo in cui i partecipanti hanno creato, implementato e valutato agenti di intelligenza artificiale per operazioni cibernetiche, utilizzando OpenAI Daybreak nell'ambiente tecnico. L'addestramento ha messo i partecipanti a fianco di questi sistemi in qualità di operatori, con particolare attenzione al mantenimento della supervisione umana.

La posizione di OpenAI e della Nato

OpenAI sottolinea che l'obiettivo dell'iniziativa è mettere le tecnologie più avanzate a disposizione dei difensori autorizzati, affinché possano individuare e correggere le vulnerabilità. Sulla stessa linea il direttore generale della NCIA, Dylan Browne, che ha definito i modelli AI per la difesa informatica "un salto generazionale", nella cybersicurezza. Secondo Browne, "queste tecnologie rafforzano la nostra resilienza informatica, migliorano il nostro vantaggio operativo e consolidano la nostra capacità di proteggere le infrastrutture digitali critiche su scala e velocità senza precedenti. Man mano che ne amplieremo l'adozione, acquisiremo una comprensione più approfondita del consumo di token, dei modelli di utilizzo e degli aspetti economici sottostanti ai modelli di intelligenza artificiale. Questa conoscenza ci aiuterà a ottimizzare i costi, valutare le soluzioni concorrenti e prendere decisioni di approvvigionamento informate".