Il data center può essere definito come l’infrastruttura fondamentale su cui si basano strumenti più sofisticati di elaborazione e analisi delle informazioni, come l’Intelligenza Artificiale, il Machine Learning o l’Internet of Things. L’infrastruttura si è spostata dai tradizionali server fisici on-premises alle reti virtuali in grado di supportare applicazioni e carichi di lavoro su più infrastrutture fisiche e in un ambiente multicloud. Oggi i dati si trovano e devono essere connessi su più data center, alla periferia e in cloud pubblici e privati. Il data center deve poter comunicare con più sedi, all’interno dell’azienda o nel cloud. Persino il cloud pubblico può essere visto come un insieme di data center. Quando le applicazioni sono ospitate nel cloud, usano le risorse del data center fornite dal provider di servizi cloud.