L'AI verso una nuova bolla? Gli scenari e i timori sugli investimenti

Tra le preoccupazioni di investitori e finanziatori c'è prima di tutto la prospettiva di ritardi nei grandi progetti, a causa della crescente opposizione politica ai data center, cioè di quelle strutture fisiche che ospitano grandi quantità di computer, server, sistemi di archiviazione e apparecchiature di rete per elaborare, conservare e distribuire ingenti quantità di dati digitali. Negli ultimi mesi, dagli Usa fino alla Finlandia, si sono moltiplicate le proteste di cittadini e ambientalisti, e sono arrivati anche alcuni importanti stop alla costruzione di queste strutture.

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