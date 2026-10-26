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SpaceX, Elon Musk annuncia un finanziamento da 40 miliardi per l'acquisto di chip AI

Economia

Fonti citate da Bloomberg riferiscono che alcuni dettagli dell'operazione, compresi i prezzi, sarebbero ancora in fase di negoziazione. Musk ha inoltre avvertito che i mercati del debito stanno riducendo il sostegno alle società AI che dipendono esclusivamente dai ricavi dei data center

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Elon Musk ha annunciato che SpaceX ha ottenuto un finanziamento da 40 miliardi di dollari per l'acquisto di chip avanzati, una componente considerata essenziale per sostenere i progetti nel settore dell'intelligenza artificiale.

L'annuncio su X

L'annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato su X, nel quale Musk ha parlato di un accordo per finanziare l'acquisto di GPU, le unità di elaborazione grafica di Nvidia, fondamentali per l'addestramento e il funzionamento dei modelli di AI.

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Trattative sul prezzo ancora aperte

Nonostante l'annuncio di Musk, secondo fonti citate da Bloomberg le trattative non sarebbero ancora completamente concluse e resterebbero aperte alcune discussioni sulle questioni economiche dell'operazione. 

I timori dei mercati

Le mosse del fondatore di SpaceX arrivano in una fase delicata per le società legate all'intelligenza artificiale. Nell'ultimo periodo i mercati del debito hanno mostrato molta cautela nei confronti del settore, i dubbi derivano dalla sostenibilità degli ingenti investimenti richiesta e sulla capacità delle aziende di trasformarli in profitti concreti. Al centro delle preoccupazioni degli investitori ci sono soprattutto le cosiddette "neocloud", società specializzate nella fornitura di infrastrutture cloud basate su GPU.

Nessuna acquisizione in vista

Musk ha inoltre evidenziato come SpaceX possa contare anche su fonti di reddito consolidate, tra cui il servizio internet satellitare Starlink e le attività legate ai lanci spaziali. "Nelle ultime settimane, i mercati del debito hanno quasi completamente chiuso l'accesso al denaro per qualsiasi azienda che non abbia entrate sostanziali indipendenti dai data center AI", ha detto Musk. Ha poi affermato che SpaceX non acquisterà nessuna neocloud, definendolo "inutile".

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