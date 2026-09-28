SpaceX, lancio razzo Starship nello spazio: primo test con satelliti in orbita interrottoScienze
Gli altri 13 test affrontati finora da questo sistema di lancio, formato dal razzo Super Heavy e dalla navetta Ship, erano stati voli suborbitali. Nel test di oggi era previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita, alla quota 275 chilometri
Il primo test in orbita Starship, il veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, è stato interrotto. Nel test di oggi era previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita, alla quota 275 chilometri.
Un nuovo test
Tre anni dopo il primo volo di prova, il razzo Starship di SpaceX avrebbe dovuto tentare l'entrata nell'orbita terrestre, un passaggio fondamentale nello sviluppo del gigantesco veicolo di lancio progettato per future missioni verso la Luna e Marte.
Dopo la quotazione in Borsa di grande rilievo dello scorso giugno, SpaceX, la società di Elon Musk, puntava infatti ad accelerare il programma con il 14esimo volo di prova, caratterizzato da obiettivi particolarmente ambiziosi.