La festa delle scienze dell'Università di Padova Science4All torna dal 25 al 27 settembre 2026. L’obiettivo è raccontare la ricerca in modo semplice, accessibile e divertente, attraverso esperienze pensate per coinvolgere persone di tutte le età

La scienza esce dai laboratori e incontra il pubblico a Padova con Science4All , il progetto di comunicazione scientifica promosso dall’Università di Padova e rivolto alla cittadinanza e alle scuole. L’obiettivo è raccontare la ricerca in modo semplice, accessibile e divertente, attraverso esperienze pensate per coinvolgere persone di tutte le età.

Che cos’è Science4All

Science4All nasce dalla fusione di due iniziative dell’Università di Padova: Venetonight, la notte dei ricercatori, e Kids University Padova. Il progetto si sviluppa nei mesi di settembre e novembre e porta ricercatrici e ricercatori a diretto contatto con il pubblico.



Il principio alla base dell’iniziativa è quello di rendere la scienza un linguaggio comprensibile e coinvolgente. Per farlo, il programma propone attività interattive e occasioni di incontro in cui scoprire la ricerca attraverso l’esperienza diretta.

Il programma: esperimenti, giochi e laboratori

Durante i giorni della manifestazione sarà possibile partecipare a dimostrazioni scientifiche, esperimenti, giochi, quiz e laboratori, oltre a prendere parte a visite guidate. Le attività sono pensate per avvicinare il pubblico a discipline e temi scientifici diversi, con un approccio divulgativo e alla portata di tutte e tutti.

Il programma punta quindi sulla partecipazione: non solo ascoltare la scienza, ma vederla, sperimentarla e mettersi alla prova insieme a chi ogni giorno lavora nella ricerca.

Science4All per le scuole

Dopo l’appuntamento di settembre dedicato alla cittadinanza, Science4All proseguirà con un calendario specifico per le scuole. Le attività sono in programma dal 9 al 20 novembre 2026 e saranno pensate per coinvolgere studentesse e studenti in percorsi di scoperta attraverso esperimenti, laboratori e altre esperienze interattive.

L’iniziativa dell’Università di Padova si propone così di creare un ponte tra il mondo della ricerca e la comunità, portando la scienza fuori dagli spazi accademici e rendendola un’esperienza condivisa.