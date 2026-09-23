Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Science4All, la Festa delle Scienze a Padova: programma, eventi e ospiti

Scienze

La festa delle scienze dell'Università di Padova Science4All torna dal 25 al 27 settembre 2026. L’obiettivo è raccontare la ricerca in modo semplice, accessibile e divertente, attraverso esperienze pensate per coinvolgere persone di tutte le età

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

La scienza esce dai laboratori e incontra il pubblico a Padova con Science4All, il progetto di comunicazione scientifica promosso dall’Università di Padova e rivolto alla cittadinanza e alle scuole. L’obiettivo è raccontare la ricerca in modo semplice, accessibile e divertente, attraverso esperienze pensate per coinvolgere persone di tutte le età.
 

L’appuntamento con il programma dedicato alla cittadinanza è dal 25 al 27 settembre 2026. La manifestazione tornerà poi in autunno con le attività rivolte alle scuole, in programma da lunedì 9 a venerdì 20 novembre.

Che cos’è Science4All

Science4All nasce dalla fusione di due iniziative dell’Università di Padova: Venetonight, la notte dei ricercatori, e Kids University Padova. Il progetto si sviluppa nei mesi di settembre e novembre e porta ricercatrici e ricercatori a diretto contatto con il pubblico.
 

Il principio alla base dell’iniziativa è quello di rendere la scienza un linguaggio comprensibile e coinvolgente. Per farlo, il programma propone attività interattive e occasioni di incontro in cui scoprire la ricerca attraverso l’esperienza diretta.

Il programma: esperimenti, giochi e laboratori

Durante i giorni della manifestazione sarà possibile partecipare a dimostrazioni scientifiche, esperimenti, giochi, quiz e laboratori, oltre a prendere parte a visite guidate. Le attività sono pensate per avvicinare il pubblico a discipline e temi scientifici diversi, con un approccio divulgativo e alla portata di tutte e tutti.

Il programma punta quindi sulla partecipazione: non solo ascoltare la scienza, ma vederla, sperimentarla e mettersi alla prova insieme a chi ogni giorno lavora nella ricerca.

Science4All per le scuole

Dopo l’appuntamento di settembre dedicato alla cittadinanza, Science4All proseguirà con un calendario specifico per le scuole. Le attività sono in programma dal 9 al 20 novembre 2026 e saranno pensate per coinvolgere studentesse e studenti in percorsi di scoperta attraverso esperimenti, laboratori e altre esperienze interattive.

L’iniziativa dell’Università di Padova si propone così di creare un ponte tra il mondo della ricerca e la comunità, portando la scienza fuori dagli spazi accademici e rendendola un’esperienza condivisa.

Approfondimento

Ridere fa bene alla salute? Ecco cosa dice la scienza
FOTOGALLERY

©Getty

1/11
Scienze

Le 10 donne scienziate che hanno fatto la Storia

Da Marie Curie, prima donna a vincere il premio Nobel nel 1903, a Rita Levi Montalcini, che – fra le tante scoperte - ha identificato il fattore di accrescimento della fibra nervosa. Da Rosalind Franklin, responsabile delle immagini del dna (il merito andò però ai suoi colleghi uomini) a Lise Meiter, a cui si deve la fissione nucleare: iniziò in uno scantinato, perché alle donne non era concesso entrare in laboratorio. Ecco alcune delle scienziate più importanti di sempre

Vai alla Fotogallery

Scienze: Ultime notizie

Equinozi e solstizi, differenze e le date delle stagioni astronomiche

Scienze

Sono due eventi astronomici che corrispondono a significativi ed importanti transizioni nel ciclo...

Luna, scoperto nuovo cratere formato da un asteroide

Scienze

A confermarlo è stata la Nasa, specificando che la formazione è avvenuta a seguito del potente...

Il bacio tra la Luna e Venere: quando e dove vederlo in Italia

Scienze

Il nostro satellite e il pianeta saranno protagonisti di una suggestiva congiunzione questa sera....

Equinozio d'autunno: cos'è e quando cade

Scienze

Il 23 settembre 2026 si saluta l'estate astronomica e si accoglie l'arrivo della stagione...

Clima, ondate di caldo possibili anche prima e dopo l'estate: studio

Scienze

Secondo una ricerca dal Goddard Institute for Space Studies (Giss) della Nasa, gli episodi di...

Scienze: I più letti