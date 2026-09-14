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Il bacio tra la Luna e Venere: quando e dove vederlo in Italia

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Il nostro satellite e il pianeta saranno protagonisti di una suggestiva congiunzione questa sera. Il fenomeno sarà visibile dopo il tramonto. I consigli per osservarlo meglio

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Dopo l'occultazione diurna avvenuta questa mattina, Venere e la Luna saranno ancora i protagonisti del cielo di oggi, lunedì 14 settembre. In serata, infatti, il nostro satellite e il pianeta realizzeranno una suggestiva congiunzione, il cosiddetto "bacio celeste". L'appuntamento è dopo il tramonto, quando Venere comparirà alla destra della Luna. Per osservare il fenomeno in sicurezza è importante attendere che il Sole sia completamente uscito di scena. Il "bacio" sarà visibile a occhio nudo, ma sarà necessario scegliere un punto di osservazione con l'orizzonte libero da palazzi, alberi o montagne. Per avere una visuale migliore, poi, è consigliabile allontanarsi, quando possibile, dalle zone con forte inquinamento luminoso.

Il bacio tra Luna e Venere avvenuto nel 2025
Il bacio tra Luna e Venere avvenuto nel 2025 - ©Getty

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