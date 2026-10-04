Settimana Mondiale dello Spazio 2026, gli eventi in Italia

Dal 4 al 10 ottobre torna la World Space Week, la Settimana mondiale dello Spazio, la ricorrenza internazionale dedicata alla scienza e alla tecnologia spaziale. L'edizione 2026 avrà come tema “Rocket Revolution” e sarà dedicata alla trasformazione del settore dei lanci: dai razzi riutilizzabili ai nuovi operatori commerciali, passando per startup, università e nuovi protagonisti dell'accesso allo spazio.

Perché la settimana dello Spazio

La World Space Week si celebra ogni anno dal 4 al 10 ottobre. È stata proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 54/68 del 6 dicembre 1999, con l'obiettivo di celebrare il contributo della scienza e della tecnologia spaziale al miglioramento della condizione umana. La ricorrenza punta anche a educare il pubblico sulle attività spaziali, avvicinare i giovani alle discipline scientifiche e favorire la cooperazione internazionale nella divulgazione e nell'educazione allo spazio.

Le date hanno un preciso significato storico. Il 4 ottobre 1957 l'Unione Sovietica lanciò Sputnik 1, il primo satellite artificiale della Terra, aprendo di fatto l'era spaziale. Il 10 ottobre 1967 entrò invece in vigore il Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti.

Il tema 2026 è “Rocket Revolution”

Il filo conduttore dell'edizione 2026 guarda soprattutto al modo in cui sta cambiando l'accesso allo spazio. Per decenni, i lanci sono stati legati soprattutto ai programmi governativi; oggi, sottolineano le Nazioni Unite, il settore è sempre più caratterizzato dalla presenza di aziende private, razzi riutilizzabili, startup, gruppi universitari e nuovi attori nazionali. Una trasformazione che sta cambiando non solo la frequenza dei lanci, ma anche chi può accedere all'orbita e quali attività possono essere sviluppate nello spazio.