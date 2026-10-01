Eventi astronomici del mese di ottobre 2026

Saturno raggiunge l’opposizione il 4 ottobre e domina il cielo autunnale, ma il mese offre anche occasioni per osservare Marte, Giove, le costellazioni e due importanti sciami di meteore: Draconidi e Orionidi

Saturno è i protagonista del cielo di ottobre. Il 4 del mese raggiunge l’opposizione al Sole e, quando la nostra stella tramonta a ovest il pianeta sorge a est, rimane poi visibile per tutta la notte. Si può osservare nella volta celeste mentre occupa la minima distanza dalla Terra, pari a circa 1,26 miliardi di chilometri, e appare quindi più grande e luminoso del solito. Secondo l’Unione astrofili italiani (Uai) si può ammirare facilmente con un telesecopio ma anche a occhio nudo.

L’opposizione è anche l’occasione per osservare un particolare fenomeno legato agli anelli di Saturno, chiamato opposition effect. Come spiega la Nasa , quando il Sole si trova direttamente alle spalle dell’osservatore, la superficie degli anelli può mostrare un improvviso aumento di luminosità. Il fenomeno è stato osservato anche dalla sonda Cassini della Nasa, che nel 2007 ha immortalato una sorta di alone luminoso in movimento sugli anelli. La particolare immagine a colori è però in parte un effetto della tecnica utilizzata per realizzarla: Cassini acquisiva infatti le immagini attraverso esposizioni successive con filtri rosso, verde e blu, poi sovrapposte per ottenere la fotografia finale.

Pianeti

Ma non è tutto per il cielo autunnale di ottobre. Due pianeti tengono testa a Saturno: Marte e Giove. Sono entrambi visibili solo nella seconda parte della notte, e il primo si avvicina man mano al secondo nel corso del mese. Mercurio e Venere, invece, sono praticamente inosservabili: il primo è troppo basso sull'orizzonte occidentale, mentre il secondo si accosta sempre più al Sole.

Altri corpi celesti

Quando fa sera, è possibile osservare alcune delle costellazioni che abbiamo imparato a conoscere durante l'estate. C’è quella del Bootes, ad esempio, mentre a est cominciano pian piano ad apparire quelle che vedremo alte in cielo nei mesi autunnali e invernali, tra cui il Toro e i Gemelli. In questa stagione è ben visibile in verticale sulle nostre teste anche il grande quadrilatero di Pegaso.

Meteore

Ottobre è un mese particolarmente interessante per osservare le meteore: oltre a diversi sciami minori, è infatti il periodo delle Draconidi e, soprattutto, delle Orionidi. Le prime raggiungeranno il picco tra l’8 e il 9 ottobre. Si tratta di meteore molto lente, con una velocità di appena 20 chilometri al secondo, una caratteristica che le rende facilmente riconoscibili. Lo sciame è inoltre noto per avere regalato in passato spettacolari esplosioni di attività. Tra il 21 e il 22 ottobre sarà invece il momento di massima attività delle Orionidi, generate dai detriti della celebre cometa 1P/Halley. Quest’anno, tuttavia, la loro osservazione sarà penalizzata dalla luminosità della Luna, ormai prossima al plenilunio. Per avere maggiori possibilità di vederle, sarà quindi meglio guardare il cielo nelle ultime ore della notte.