Malta e la Sicilia in era glaciale erano unite da un ponte di terra

Secondo uno studio pubblicato su Nature, oltre 13.000 anni fa una vasta striscia di terra avrebbe collegato le due isole nel Mediterraneo, consentendo a uomini e animali di percorrere la distanza tra le due terre, oggi distanti oltre 90 chilometri. Con il passare dei secoli poi l'innalzamento del livello del mare ha sommerso questo "corridoio" naturale

Un tempo la Sicilia e Malta erano unite e ci si poteva spostare a piedi da un'isola all'altra. A rivelarlo è uno studio pubblicato su Nature, secondo cui oltre 13.000 anni fa una vasta striscia di terra avrebbe collegato le due isole nel Mediterraneo, consentendo a uomini e animali di percorrere la distanza tra le due terre, oggi distanti oltre 90 chilometri. Con il passare dei secoli poi l'innalzamento del livello del mare ha sommerso questo "corridoio" naturale. La ricerca, condotta dall’Istituto di Scienze Marine del CNR (Cnr-Ismar), dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) e dall’Università di Malta, ha permesso di ricostruire la morfologia e la successiva scomparsa di questa striscia terra.

Lo studio

Il team di ricercatori, guidato dai geologi marini Maria Filomena Loreto ed Emanuele Lodolo, ha percorso il Canale di Sicilia scansionandone il fondale con apparati acustici avanzati tra il 2025 e il 2026. Dalle analisi è emerso che l’antico “corridoio” era un vero e proprio arcipelago, con creste rocciose allungate e discontinue lunghe decine di chilometri. Oltre agli avvallamenti e ai bacini, i ricercatori hanno documentato anche la presenza di una formazione irregolare, che potrebbe essere stata in antichità una barriera corallina, ma saranno necessarie ulteriori indagini per stabilirne l'origine. Come specifica Arkeonews citando lo studio, si sarebbe trattato di un “ambiente costiero variegato, con crinali elevati, zone pianeggianti e bacini riparati”: un paesaggio che “avrebbe potuto offrire habitat diversi al variare del clima e della linea costiera”.

Il “ponte di terra”

Ma come è comparso questo “ponte di terra”? Come spiegano gli scienziati, citati ancora da Arkeonews, durante l'ultima era glaciale le enormi calotte glaciali intrappolarono grandi quantità d'acqua, abbassando il livello globale del mare di circa 130 metri. Con il ritiro del Mediterraneo, tra la Sicilia e Malta emerse una striscia di terra che creò un “collegamento naturale che rimase sostanzialmente ininterrotto per migliaia di anni”. Con la fine dell'ultima era glaciale, poi, lo scioglimento dei ghiacciai portò a un innalzamento del livello del mare che sommerse pian piano il corridoio. Circa 13.000 anni fa, il collegamento di terra era già sparito.

