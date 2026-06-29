Il Pianeta Terra potrebbe sopravvivere alla morte del Sole. Lo Studio

La dissipazione mareale avrà effetti minori di quelli calcolati

Da circa 4,5 miliardi di anni il Sole sta vivendo una fase di stabilità, ma in futuro la nostra stella si farà sempre più calda, provocando l'evaporazione di tutta l'acqua presente sulla Terra e rendendola di conseguenza inabitabile. Quando il periodo di stabilità finirà, tra circa cinque miliardi di anni, gli strati esterni si espanderanno generando un'alterazione profonda dell'orbita terrestre. Da un lato, perdendo massa, la stella indebolirà la sua attrazione gravitazionale spingendo la Terra verso un'orbita più esterna; dall'altro, la vicinanza dell'involucro gassoso del Sole eserciterà un effetto frenante per via delle forze di marea. La comunità scientifica ha quindi sempre concordato sull'inevitabile inglobamento della Terra e della sua successiva vaporizzazione all'interno del Sole, a causa dell'effetto di trascinamento delle maree solari. Secondo il nuovo studio, invece, la dissipazione mareale avrà effetti minori di quelli calcolati in passato e il pianeta blu sopravviverà alla fine della nostra stella.