Marte, su due rocce scoperte centinaia di molecole organiche

I dati sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances: secondo gli autori dello studio, si tratta della più solida rilevazione di materia organica all'interno del cratere marziano Jezero, che il rover Perseverance sta esplorando dal 2021 ascolta articolo

Scoperte in due rocce marziane centinaia di grandi molecole organiche complesse a base di carbonio, elemento costitutivo di tutte le forme di vita sulla Terra. Le rocce sono state raccolte sulla superficie di Marte e analizzate dal rover Perseverance della Nasa e per gli esperti che le hanno analizzate potrebbero essere le tracce di antichi microrganismi. I dati sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances, nella ricerca coordinata dal Planetary Science Institute di Tucson, dal Jet Propulsion Laboratory e dal California Institute of Technology. Secondo gli autori dello studio, fra i quali una ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Firenze, si tratta della più solida rilevazione di materia organica all'interno del cratere marziano Jezero, che il rover Perseverance sta esplorando dal 2021.

"L'unica traccia organica di una passata vita" "Sulla Terra, il carbonio molecolare si trova spesso in rocce antichissime e, in alcuni casi, costituisce l'unica traccia organica di una passata vita microbica", afferma Ashley Murphy del Planetary Science Institute, che ha guidato lo studio insieme a Kyle Uckert del Jet Propulsion Laboratory. "Dato che Marte, nelle sue fasi iniziali, potrebbe essere stato più simile alla Terra, è lecito aspettarsi di trovare carbonio molecolare anche nelle antiche rocce marziane. Per questo - aggiunge - stiamo cercando tali macromolecole organiche su Marte, al fine di stabilire se vi siano mai stati gli ingredienti chimici e le condizioni ambientali necessari a sostenere la vita". Approfondimento Bacio tra Luna e Venere, l’evento immortalato dall’Osservatorio