L'immagine di Euclid è la più dettagliata mai ottenuta del centro galattico. La risoluzione e l'ampiezza del campo permettono confronti rapidi e misurazioni precise degli oggetti osservati. I dati, ideali per il microlensing, includono 51 sistemi planetari noti e favoriranno nuove scoperte ascolta articolo

Oltre 60 milioni di stelle sono state catturate nella più ampia e dettagliata immagine mai realizzata del cuore della Via Lattea. A ottenerla è stato Euclid, il telescopio spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea lanciato nel 2023, che per un solo giorno ha puntato i suoi strumenti verso la regione interna e altamente luminosa della galassia. Il risultato consentirà agli astronomi di verificare l'esistenza degli esopianeti finora individuati in quest'area e di stimarne la massa attraverso le minime variazioni della luce solare.

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Un mosaico di nove scatti ad altissima risoluzione L'immagine, ottenuta il 23 marzo 2025 in circa 26 ore, è composta da nove porzioni di cielo, ciascuna più ampia della Luna piena. La nitidezza e la sensibilità di Euclid nella luce visibile sono paragonabili a quelle del telescopio spaziale Hubble di Nasa ed Esa, ma ogni singolo scatto copre un'area 270 volte maggiore. Anche la rapidità è un elemento distintivo: per produrre un mosaico equivalente, l'Osservatorio Keck situato alle Hawaii impiegherebbe circa 2.000 ore.