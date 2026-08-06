Il cambiamento climatico sta provocando un assottigliamento del permafrost nel quale sono racchiusi, in stato di ibernazione, microrganismi che potrebbero tornare a minacciare l’essere umano. Uno studio francese ha permesso di isolare e analizzare alcuni di questi megavirus preistorici in Siberia. L'epidemiologo Gianni Rezza: “Virus ancora infettivi? È una possibilità” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I virus del passato, quelli risalenti a secoli se non migliaia di anni fa, potrebbero tornare a minacciare il mondo. Un rischio concreto dovuto al cambiamento climatico che sta pian piano scongelando anche gli strati più antichi dei ghiacciai, il cosiddetto permafrost. Lì, in quel grande mondo di ghiaccio della Siberia, sono rimasti intrappolati virus e altri patogeni che, dall’epoca preistorica, sono rimasti intrappolati in uno stato di ibernazione. Complici anche l’assenza di ossigeno e di luce che, insieme alle bassissime temperature, hanno conservato nel tempo alcune forme di vita e microrganismi non graditi all’uomo.

“Virus zombie” L’innalzamento delle temperature sta assottigliando il permafrost: questo potrebbe riportare alla luce quelli che i ricercatori hanno chiamato “virus zombie” perché, una volta usciti dallo stato di ibernazione, potrebbero essere ancora infettivi. Gli scienziati sono al lavoro per capire se ci sono rischi concreti: gli esperti dell’università di Marsiglia e Aix en Provence, in uno studio francese di alcuni anni fa, hanno isolato nel permafrost della Siberia dei megavirus preistorici che si sono rivelati capaci di infettare organismi unicellulari come le amebe. Tuttavia, non hanno rappresentato un pericolo per forme di vita più complesse. Un episodio non altrettanto rassicurante, però, si è verificato nel 2016 quando, sempre in Siberia, un’ondata di calore ha provocato lo scongelamento di una renna. La carcassa dell’animale, morto decenni prima, ha liberato spore di antrace che hanno avuto ripercussioni negative sulla salute della popolazione locale e anche la morte di un bambino.