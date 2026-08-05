SpaceX, il razzo Falcon 9 si è schiantato sulla Luna

Il razzo era decollato il 15 gennaio dello scorso anno trasportando il lander Blue Ghost e il lander Resilience. Blue Ghost è arrivato sulla Luna a marzo 2025, mentre Resilience non è riuscito a completare la missione. Di solito, lo stadio superiore dei razzi SpaceX brucia nell'atmosfera. Nel caso di Falcon 9, però, sono state adottate manovre differenti. Nessun pericolo per la Terra

Una sezione di un razzo di SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk, si è schiantata sulla Luna. Nella notte americane di mercoledì 5 agosto, quando in Italia era mattino, lo stadio superiore del Falcon 9 è caduto sul suolo lunare. Il razzo era decollato il 15 gennaio dello scorso anno trasportando il lander Blue Ghost e il lander Resilience. Blue Ghost è arrivato sulla Luna a marzo 2025, mentre Resilience non è riuscito a completare la missione. Il primo stadio del Falcon 9 è rientrato, secondo i programmi, sulla Terra. Di solito, evidenzia la Cnn, lo stadio superiore dei razzi SpaceX brucia nell'atmosfera. Nel caso di Falcon 9, però, sono state adottate manovre differenti.

Nessun pericolo per la Terra

Lo stadio superiore è rimasto nello spazio per spingere i lander. In genere, per tali "missioni ad alta energia", Space X esegue una manovra per assicurarsi che il secondo stadio "sia sicuro secondo le norme e i regolamenti appropriati", ha affermato Julianna Scheiman, direttrice dei programmi scientifici Nasa e Dragon presso Space X, in una conferenza stampa di lunedì. "Lo abbiamo fatto", ha continuato, ma "ciò che è successo è essenzialmente una combinazione di attività solare e forze gravitazionali che lo hanno messo su una traiettoria verso la Luna". Risultato: la 'corsa' terminerà sulla Luna. "Non c'è alcun pericolo per la Terra", il chiarimento della Nasa riportato dalla Cnn. L'agenzia "continuerà a tracciare la traiettoria dello stadio a scopo di addestramento e osserverà poi il punto dell'impatto per finalità scientifiche". Le simulazioni lasciano supporre che la porzione di razzo, pesante circa 4 tonnellate, si schianterà nell'emisfero settentrionale della Luna, non lontano dal cratere Einstein, a una velocità di circa 8.690 chilometri orari.