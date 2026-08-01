La scoperta, pubblicata dalla Monthly Notices of the Royal Astronomic Society, sotto la guida dell'Università di Warwick, sta a significare che questo genere di stelle potrebbero assomigliare di più a potenti apparati dirigenti cosmici. Alla ricerca hanno contribuito anche ricercatori di Roma e Palermo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un buco nero nel bel mezzo di un’indigestione cosmica non si era mai visto: per la prima volta è stato osservato il momento in cui la stella oscura, mentre inghiottiva il gas proveniente da una stella vicina, espelleva buona parte di quello stesso materiale nello spazio sottoforma di potenti getti e venti. La scoperta è stata pubblicata dalla Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, sotto la guida dell’Università britannica di Warwick.

Il risultato dello studio Un’osservazione che indica come i buchi neri non siano semplicemente pozzi senza fondo ma anzi potrebbero assomigliare di più a potenti apparati digerenti cosmici. Il risultato, al quale hanno contribuito anche i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma e Palermo, si deve ad osservazioni condotte con il Very Large Telescope (Vlt) dello European Southern Observatory (Eso), situato in Cile. "Spesso si immagina che i buchi neri inghiottiscano semplicemente tutto ciò che li circonda", afferma Noel Castro Segura, che ha guidato lo studio. “Ciò che osserviamo è un processo molto più complesso: la materia vi cade dentro, il sistema la elabora e una quantità sorprendente”, ha detto Castro Segura, “viene nuovamente espulsa”. Vedi anche Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di agosto