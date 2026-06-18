Un contatto, però, solo apparente quello tra il satellite della Terra e il pianeta: la Luna infatti "si trova a circa 363mila chilometri da noi mentre il pianeta Venere è molto più distante, a circa 170,5 milioni di chilometri”, come ha spiegato il direttore dell'Osservatorio, Walter Riva

La Luna e Venere talmente vicine da sembrare che si bacino. Il fenomeno astrologico è stato immortalato dal direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, Walter Riva. Il “bacio” tra il satellite della Terra e il pianeta, però, è solo apparente: “Il nostro satellite naturale si trova a circa 363mila chilometri da noi mentre il pianeta Venere è molto più distante, a circa 170,5 milioni di chilometri”, spiega Riva precisando che “nelle prossime sere la Luna si alzerà sempre di più e avanzerà con la fase crescente allontanandosi progressivamente dal pianeta che per gli antichi rappresentava la dea dell'amore e della bellezza".