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Bacio tra Luna e Venere, l’evento astronomico immortalato dall’Osservatorio Righi. FOTO

Scienze
©Ansa

Un contatto, però, solo apparente quello tra il satellite della Terra e il pianeta: la Luna infatti "si trova a circa 363mila chilometri da noi mentre il pianeta Venere è molto più distante, a circa 170,5 milioni di chilometri”, come ha spiegato il direttore dell'Osservatorio, Walter Riva

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La Luna e Venere talmente vicine da sembrare che si bacino. Il fenomeno astrologico è stato immortalato dal direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, Walter Riva. Il “bacio” tra il satellite della Terra e il pianeta, però, è solo apparente: “Il nostro satellite naturale si trova a circa 363mila chilometri da noi mentre il pianeta Venere è molto più distante, a circa 170,5 milioni di chilometri”, spiega Riva precisando che “nelle prossime sere la Luna si alzerà sempre di più e avanzerà con la fase crescente allontanandosi progressivamente dal pianeta che per gli antichi rappresentava la dea dell'amore e della bellezza".

Il "bacio" immortalato dall'Osservatorio Astronomico del Righi
Il "bacio" immortalato dall'Osservatorio Astronomico del Righi - ©Ansa

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