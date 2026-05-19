Partita Smile, la prima missione spaziale congiunta Europa e Cina

Si è concluso con successo il lancio di Smile, la prima missione spaziale congiunta Europa-Cina, ideata per osservare ai raggi X le finora invisibili interazioni tra il vento solare, le particelle in arrivo dal Sole, e il campo magnetico che avvolge il nostro pianeta. Acronimo di Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer, Smile è una missione scientifica fondamentale per comprendere come il vento solare influenzi il nostro campo magnetico e possa produrre incidenti alle telecomunicazioni e a tutti i sistemi spaziali. È anche una importante missione di cooperazione internazionale, la prima sviluppata alla pari tra Agenzia Spaziale Europea e Accademia delle Scienze cinese.