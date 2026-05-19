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Partita Smile, la prima missione spaziale congiunta Europa e Cina

Scienze
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La spedizione punta a osservare ai raggi X le finora invisibili interazioni tra il vento solare e il campo magnetico che avvolge il nostro pianeta. A eseguire il lancio, il lanciatore italiano Vega C

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Si è concluso con successo il lancio di Smile, la prima missione spaziale congiunta Europa-Cina, ideata per osservare ai raggi X le finora invisibili interazioni tra il vento solare, le particelle in arrivo dal Sole, e il campo magnetico che avvolge il nostro pianeta. Acronimo di Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer, Smile è una missione scientifica fondamentale per comprendere come il vento solare influenzi il nostro campo magnetico e possa produrre incidenti alle telecomunicazioni e a tutti i sistemi spaziali.  È anche una importante missione di cooperazione internazionale, la prima sviluppata alla pari tra Agenzia Spaziale Europea e Accademia delle Scienze cinese. 

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Il lancio eseguito da Vega C e i prossimi passi

A eseguire il lancio è stato il lanciatore italiano Vega C, che ha rilasciato il satellite in orbita 57 minuti dopo la partenza avvenuta alle 05:52 ora italiana dal Centro Spaziale Guyanese di Kourou, in Guyana Francese. A segnalare il successo del lancio è stata l'acquisizione del segnale inviato dal satellite con i dati di telemetria e l'apertura dei pannelli solari. Nelle prossime ora Smile eseguirà una serie test di funzionamento della strumentazione e, infine, nei giorni successivi si sposterà gradualmente, spinto dal suo sistema di propulsione, verso la sua orbita definitiva: una stretta ellissi che la porterà ad allontanarsi moltissimo dalla Terra, circa 120mila chilometri (quasi un terzo della distanza della Luna), per poi rituffarsi verso il pianeta, passando ad appena 5mila chilometri di distanza. Questa traiettoria permetterà a Smile di osservare la Terra da lontano e vedere come mai prima d'ora le invisibili dinamiche che avvengono attorno al nostro pianeta e che possono avere effetti diretti sulle tecnologie spaziali, dalla telecomunicazioni alle attività degli astronauti in orbita.

 

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