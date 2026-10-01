Il calendario lunare di ottobre 2026

Dalla Luna nuova al plenilunio, tutte le principali fasi lunari di ottobre e gli appuntamenti da segnare sul calendario per osservare il nostro satellite e il cielo notturno
Con il mese nuovo arriva anche il nuovo calendario lunare. Ottobre si apre con il nostro satellite in fase calante: il 3 ottobre, alle 15.25, raggiungerà infatti l’ultimo quarto. In questa fase la Luna appare illuminata per circa metà e sarà particolarmente facile osservarla nelle ore che precedono l’alba. Nei giorni successivi la porzione illuminata continuerà a diminuire fino ad arrivare alla fase di Luna nuova.
Luna nuova
Sarà il 10 ottobre alle 17.50 il momento in cui la Luna nuova segnerà l’inizio di un nuovo ciclo lunare. In quel momento il satellite si troverà tra la Terra e il Sole e la sua faccia rivolta verso di noi non sarà illuminata direttamente: per questo la Luna sarà praticamente invisibile nel cielo notturno. Proprio l’assenza della sua luce rende però i giorni attorno alla Luna nuova particolarmente favorevoli per osservare stelle, pianeti e oggetti celesti poco luminosi, che altrimenti possono essere oscurati dalla luminosità del nostro satellite.
Luna crescente
Dopo la Luna nuova comincerà la fase crescente. Giorno dopo giorno, una porzione sempre più ampia del disco lunare tornerà visibile subito dopo il tramonto. Il 18 ottobre alle 18.12 sarà il momento del primo quarto: la Luna apparirà illuminata per metà e sarà ben visibile soprattutto nelle ore serali. Nei giorni successivi continuerà ad aumentare la superficie illuminata, fino ad arrivare alla fase di Luna piena.
Approfondimento
Eventi astronomici del mese di ottobre 2026
Luna piena
Il plenilunio di ottobre sarà il 26 del mese, alle 5.11 del mattino. La Luna sarà quindi piena nelle ore precedenti e successive all’istante esatto del plenilunio e apparirà quasi completamente illuminata anche nelle notti del 25 e del 26 ottobre. La Luna piena di ottobre è tradizionalmente chiamata Luna del cacciatore, un nome legato alla stagione della caccia nell’emisfero settentrionale e alla preparazione all’inverno. Il nome, però, appartiene alla tradizione e non indica una caratteristica astronomica particolare della Luna.
Il plenilunio sarà inoltre interessante per chi vuole osservare la Luna al suo sorgere. Come accade per ogni Luna piena, il satellite sorge approssimativamente al tramonto del Sole e rimane visibile per gran parte della notte, tramontando intorno all’alba. In prossimità del plenilunio, però, la sua intensa luminosità renderà più difficile osservare gli oggetti celesti più deboli. È un elemento da tenere presente anche per chi vorrà osservare le Orionidi: lo sciame raggiungerà infatti il massimo tra il 21 e il 22 ottobre, quando la Luna sarà già in fase crescente e sempre più luminosa.
Cosa guardare
Ottobre offre dunque due finestre molto diverse per l’osservazione del cielo. Nella prima parte del mese, soprattutto attorno alla Luna nuova del 10 ottobre, l’oscurità del cielo favorirà l’osservazione delle stelle e delle meteore. Nella seconda metà, invece, la Luna tornerà progressivamente protagonista, fino al plenilunio del 26 ottobre. Tra questi due appuntamenti ci sarà il primo quarto del 18 ottobre, una delle fasi più interessanti anche per osservare con un binocolo o un piccolo telescopio i rilievi e i crateri lunari, che risultano particolarmente evidenti lungo la linea che separa la parte illuminata da quella in ombra, il cosiddetto terminatore.