Il calendario lunare di ottobre 2026

Dalla Luna nuova al plenilunio, tutte le principali fasi lunari di ottobre e gli appuntamenti da segnare sul calendario per osservare il nostro satellite e il cielo notturno

Con il mese nuovo arriva anche il nuovo calendario lunare . Ottobre si apre con il nostro satellite in fase calante: il 3 ottobre, alle 15.25, raggiungerà infatti l’ultimo quarto. In questa fase la Luna appare illuminata per circa metà e sarà particolarmente facile osservarla nelle ore che precedono l’alba. Nei giorni successivi la porzione illuminata continuerà a diminuire fino ad arrivare alla fase di Luna nuova.

Luna nuova

Sarà il 10 ottobre alle 17.50 il momento in cui la Luna nuova segnerà l’inizio di un nuovo ciclo lunare. In quel momento il satellite si troverà tra la Terra e il Sole e la sua faccia rivolta verso di noi non sarà illuminata direttamente: per questo la Luna sarà praticamente invisibile nel cielo notturno. Proprio l’assenza della sua luce rende però i giorni attorno alla Luna nuova particolarmente favorevoli per osservare stelle, pianeti e oggetti celesti poco luminosi, che altrimenti possono essere oscurati dalla luminosità del nostro satellite.

Luna crescente

Dopo la Luna nuova comincerà la fase crescente. Giorno dopo giorno, una porzione sempre più ampia del disco lunare tornerà visibile subito dopo il tramonto. Il 18 ottobre alle 18.12 sarà il momento del primo quarto: la Luna apparirà illuminata per metà e sarà ben visibile soprattutto nelle ore serali. Nei giorni successivi continuerà ad aumentare la superficie illuminata, fino ad arrivare alla fase di Luna piena.